Muzik tradisional banggaan bangsa
Bentuk seni yang rakam sejarah, didik masyarakat dan satukan komuniti
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Alat muzik tradisional Melayu. - Foto BERNAMA
Keistimewaan muzik dalam kehidupan manusia sudah banyak termaklum.
Muzik menghibur dengan menghembuskan alunan jiwa, menyentuh sanubari di kala suka dan duka, menghirup kenangan serta ketenangan.
