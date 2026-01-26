Maria Mahat merupakan pengasas bersama Ungu Pen, sebuah penerbit bebas buku kanak-kanak berpangkalan di Singapura. Beliau ialah penulis pelbagai genre yang telah menerbitkan lebih 40 karya dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Buku terbarunya ialah Naga Yang Tidak Gagah. - Foto ihsan MARIA MAHAT