Bahasa & Budaya
Buku sebahagian Siri Kawan Haiwan, siri literasi asas yang memperkenalkan huruf dan bunyi Bahasa Melayu melalui watak haiwan yang menawan
Jan 26, 2026 | 5:29 AM

‘Naga Yang Tidak Gagah’ suntik budaya Asia, ajar fonik, jati diri

Bahasa, kenal, huruf, buku
Naga Yang Tidak Gagah ialah kisah tentang keberanian, empati dan kekuatan diri, disampaikan melalui watak naga melalui cerita, fonik dan ilustrasi untuk anak-anak kecil. - Foto MARIA MAHAT

Penulis buku kanak-kanak tempatan, Maria Mahat, kembali dengan karya terbaru Naga Yang Tidak Gagah, buku bergambar yang menyulam kisah, fonik dan ilustrasi indah khusus untuk pembaca cilik.

Diterbitkan pada 2026, buku ini sebahagian daripada Siri Kawan Haiwan, sebuah siri literasi asas yang memperkenalkan huruf dan bunyi Bahasa Melayu melalui watak-watak haiwan yang menawan.

