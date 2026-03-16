Our Tampines Hub perkenal warisan Melayu buat pengunjung pelbagai generasi
Turut jalin kerjasama dengan Taman Warisan Melayu ketengah pameran aspek budaya, tradisi Hari Raya
Mar 16, 2026 | 5:30 AM
Peserta dengan anak-anak kecil sedang menghasilkan ketupat semasa program mendidik sambil berhibur bertema Hari Raya, di Our Tampines Hub (OTH), yang berlangsung dari 7 hingga 22 Mac. Pameran dan kegiatan di sana bukan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Melayu sahaja, malah oleh semua lapisan masyarakat yang mengunjunginya. - Foto OUR TAMPINES HUB
Sebuah program khusus untuk mendidik dan menghibur bertema Hari Raya di Our Tampines Hub (OTH) menampilkan pelbagai kegiatan budaya.
Ia bertujuan memperkenalkan warisan Melayu kepada masyarakat lebih luas dalam suasana santai dan mesra keluarga.
