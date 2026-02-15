Pengguna Berdaftar
Warisan Melaka bak hubungkan dunia Melayu dengan S’pura
Kepelbagaian Melaka sudah terbina dalam DNA kota ini sejak ia muncul sebagai pelabuhan
Feb 15, 2026 | 5:30 AM
Penulis, Encik Sarafian Salleh, berkunjung ke muzium Melaka Stadthuys. - Foto SARAFIAN SALLEH
Perasaan yang timbul setibanya saya di Melaka sama seperti sebelumnya – sejarah di sini tidak hanya tersimpan dalam muzium semata-mata.
Bahkan, ia mengalir ke jalan-jalan, menyelinap dalam hembusan angin, dan berdenyut-denyut seiring gaya kota lama.
