SPH Logo mobile
halal-logo
ge-icon
Dapatkan berita terkini tentang
belanjawan 2026 di sini
SPH Logo mobile
Langgan|

Warisan Melaka bak hubungkan dunia Melayu dengan S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Gaya Hidup
Pengguna Berdaftar

Warisan Melaka bak hubungkan dunia Melayu dengan S’pura

Kepelbagaian Melaka sudah terbina dalam DNA kota ini sejak ia muncul sebagai pelabuhan
Kaki JalanMelakawarisanMelayuIslam
Feb 15, 2026 | 5:30 AM

Warisan Melaka bak hubungkan dunia Melayu dengan S’pura

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Penulis, Encik Sarafian Salleh, berkunjung ke muzium Melaka Stadthuys.
Penulis, Encik Sarafian Salleh, berkunjung ke muzium Melaka Stadthuys. - Foto SARAFIAN SALLEH

Perasaan yang timbul setibanya saya di Melaka sama seperti sebelumnya – sejarah di sini tidak hanya tersimpan dalam muzium semata-mata.

Bahkan, ia mengalir ke jalan-jalan, menyelinap dalam hembusan angin, dan berdenyut-denyut seiring gaya kota lama.

Laporan berkaitan
Melaka, Port Dickson destinasi dekat untuk seisi keluarga Dec 16, 2024 | 5:42 PM
Pengkaji susuri sejarah Islam di JepunFeb 26, 2025 | 8:10 PM
Kaki JalanMelakawarisanMelayuIslam
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg