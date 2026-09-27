Pabila lebah-lebah itu mati hilanglah pembawa serbuk sari menyeri dari bunga ke bunga agar kehidupan terus tumbuh di balik kelopak yang sederhana

Pabila lebah-lebah itu mati

taman masih kelihatan indah

tapi ada yang hilang dengungan kecil memenuhi udara

gerak sayap yang tidak pernah kita pedulikan

kerja kecil sunyi yang menjaga alam