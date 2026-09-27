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Sekilas Berita
Pabila lebah-lebah itu mati
Pabila lebah-lebah itu mati
Foto hiasan PIXABAY
Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Pabila lebah-lebah itu mati
Pabila lebah-lebah itu mati
hilanglah pembawa serbuk sari
menyeri dari bunga ke bunga
agar kehidupan terus tumbuh
di balik kelopak yang sederhana
Pabila lebah-lebah itu mati
taman masih kelihatan indah
tapi ada yang hilang dengungan kecil memenuhi udara
gerak sayap yang tidak pernah kita pedulikan
kerja kecil sunyi yang menjaga alam
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