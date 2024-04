Cik Hira Nabi semasa dilokasi penggambaran filem pendek, ‘All That Perishes at the Edge of Land’ (2019). Ia mengisahkan tentang pekerja miskin dari Pakistan yang mencari kerja untuk merobohkan kapal usang. Dialog menggambarkan keadaan kerja yang sukar dan bahaya tetapi hanya dibayar dengan “gaji cukup-cukup makan”, di samping melihat kesan pencemaran alam akibat pemusnahan kapal kontena usang.

-

Foto ihsan HIRA NABI