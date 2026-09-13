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Sekilas Berita
Penglihatan Cinta Yang Terpadam
Penglihatan Cinta Yang Terpadam
Foto JANAAN AI
Sep 13, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Penglihatan Cinta Yang Terpadam
Aku tahu amat segala-galanya, Marlina. Sesuatu rahsia tidak boleh disimpan atau disembunyikan lama-lama. Silap hari, tembelang boleh pecah. Hakikat pekat ini tidak pernah salah alamat. Kamu sendiri mengalaminya. Tentu kamu lebih tahu, bukan?
Usah diulangi lagi. Jangan suka melawak dengan berkata: “Aku berjanji tidak akan nakal dan melakukan yang tidak sepatutnya. Tapi kalau buat nakal lagi, aku berjanji lagi...”
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