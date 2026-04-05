Penyelamatku

Apr 5, 2026 | 5:30 AM
NURAISHAH ABDUL RAHMAN
Penyelamatku

sajak, penyelamatku, Zuhur Baroudi, mllpc
Seorang lelaki yang cedera diusung masuk ke dalam ambulans. - Foto hiasan ST

Apakah
Bunyi itu?
Kedengaran siren ambulans
Tanpa kebolehan untuk bergerak
Mula sedar keadaan
Aku tercedera
Maut

Kehadiranmu
Dalam hidupku
Pulihkan hati hancur
Membimbing aku mencari arah hidup
Hilangkan rasa takutku
Dan kembalikan
Senyumanku

Laporan berkaitan
Belanga KehidupanJun 28, 2025 | 3:50 PM
Cahaya HidupkuDec 7, 2025 | 5:30 AM
