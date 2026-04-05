Penyelamatku
Apr 5, 2026 | 5:30 AM
Seorang lelaki yang cedera diusung masuk ke dalam ambulans. - Foto hiasan ST
Apakah
Bunyi itu?
Kedengaran siren ambulans
Tanpa kebolehan untuk bergerak
Mula sedar keadaan
Aku tercedera
Maut
Kehadiranmu
Dalam hidupku
Pulihkan hati hancur
Membimbing aku mencari arah hidup
Hilangkan rasa takutku
Dan kembalikan
Senyumanku
