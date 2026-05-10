Permata hati
dari lahir kami dijaga rapi
penuh kasih sayang tidak bertepi

Permata hati
kini kami dewasa masih ditatang
setiap doamu mengisi setiap ruang

Laporan berkaitan
Wajah Seorang UmiMay 10, 2025 | 3:58 PM
Ode Untuk IbuAug 30, 2025 | 7:06 PM
sajakkaryaibuAmRa