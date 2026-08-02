Plato pernah mengemukakan kritikan yang tajam terhadap karya-karya yang dihasilkan, yang beliau anggap sebagai tidak lebih daripada suatu mimesis, yakni proses peniruan yang rendah mutunya.

Beliau menganggap bahawa pengalaman dan tindakan manusia yang mutlak hanyalah dari Tuhan.

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