Topik diikutiPergi ke BHku
Rahsia penulis drama hasil karya cetus kesedaran diri
Rahsia penulis drama hasil karya cetus kesedaran diri
Kejutan plot, konflik dan dialog cetus emosi, bantu pembaca fahami diri dengan lebih mendalam
Rahsia penulis drama hasil karya cetus kesedaran diri
Karya yang sebenar seharusnya mampu membawa pembaca ke dalam suatu pengalaman yang realistik sehinggakan memupuk kesedaran dalam jiwa mereka, lalu membantu proses memahami diri masing-masing dengan lebih dekat lagi. - Foto hiasan PIXABAY
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Plato pernah mengemukakan kritikan yang tajam terhadap karya-karya yang dihasilkan, yang beliau anggap sebagai tidak lebih daripada suatu mimesis, yakni proses peniruan yang rendah mutunya.
Beliau menganggap bahawa pengalaman dan tindakan manusia yang mutlak hanyalah dari Tuhan.
Laporan berkaitan
Gaya cerita berkesan dalam cerpen Amanah MustafiJul 22, 2024 | 12:21 PM
Hamed Ismail rakam sosiopolitik S’pura dalam antologi cerpenMay 4, 2026 | 5:30 AM