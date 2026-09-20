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Rumah tradisional Melayu cerminan alam, sosiobudaya masyarakat
Rumah tradisional Melayu cerminan alam, sosiobudaya masyarakat
Daripada struktur berpanggung hingga susun atur ruang, setiap ciri punyai fungsi tersendiri
Foto ISTOCKPHOTO
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Rumah tradisional Melayu cerminan alam, sosiobudaya masyarakat
Semasa arwah moyang saya masih hidup, saya sering mengikut datuk dan nenek saya pulang ke kampung di Alor Gajah, Melaka.
Setiap perjalanan pulang ke kampung sentiasa dinanti-nantikan.
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