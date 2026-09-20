Semasa arwah moyang saya masih hidup, saya sering mengikut datuk dan nenek saya pulang ke kampung di Alor Gajah, Melaka.

Setiap perjalanan pulang ke kampung sentiasa dinanti-nantikan.

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