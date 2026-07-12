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Undang-undang Laut Melaka ‘nakhoda’ pelayaran Melayu silam
Undang-undang Laut Melaka ‘nakhoda’ pelayaran Melayu silam
Dikenali kerana keperincian, bukti Melaka sebagai kuasa maritim abad ke-15
Undang-undang Laut Melaka ‘nakhoda’ pelayaran Melayu silam
Masyarakat Melayu tradisional menyeberangi lautan untuk berdagang, dengan menggunakan kapal layar besar seperti Jong. - Foto FACEBOOK MAZLAN SYAFIE
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Jul 12, 2026 | 5:30 AM
Dalam artikel saya sebelum ini yang bertajuk, ‘Selami makna laut dalam bahasa Melayu’ (terbitan Berita Minggu, 21 Jun), saya telah menjelaskan kedekatan masyarakat Melayu tradisional dengan dunia kelautan.
Antara sebab kedekatan ini adalah kedudukan Nusantara yang dikelilingi perairan.
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