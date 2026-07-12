Dalam artikel saya sebelum ini yang bertajuk, ‘Selami makna laut dalam bahasa Melayu’ (terbitan Berita Minggu, 21 Jun), saya telah menjelaskan kedekatan masyarakat Melayu tradisional dengan dunia kelautan.

Antara sebab kedekatan ini adalah kedudukan Nusantara yang dikelilingi perairan.

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