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Sekilas Berita
Sajak inspirasi daripada watak-watak tertentu dalam ‘Batas Langit’
Sajak inspirasi daripada watak-watak tertentu dalam ‘Batas Langit’
Foto SHAFFIQ SELAMAT
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Sajak inspirasi daripada watak-watak tertentu dalam ‘Batas Langit’
Adi:
Malam makin kelam
Perut terus berkeroncong
Bapa engkau di mana
Apa erti keluarga bagi bapa?
Meja judi lebih kaucintai
Daripada darah dagingmu sendiri
Berambus! Berambus!
Kata-kata bapa terngiang-ngiang
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