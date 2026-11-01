Adi:
Malam makin kelam
Perut terus berkeroncong
Bapa engkau di mana
Apa erti keluarga bagi bapa?

Meja judi lebih kaucintai
Daripada darah dagingmu sendiri
Berambus! Berambus!
Kata-kata bapa terngiang-ngiang

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Anak Melayu Orchard RoadOct 4, 2026 | 5:30 AM
Tragedi SemalamOct 4, 2026 | 5:30 AM
sajakkarya