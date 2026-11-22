Topik diikutiPergi ke BHku
Sekilas Berita
Setelah Hujan Turun
Setelah Hujan Turun
Foto hiasan ADOBE STOCK
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Setelah Hujan Turun
Waktu mendekati hari
di mana aku akan pulang
tiada menjemputku melainkan
aku yang akan melepaskan semua
beban ini kian bertambah menyedari
kesendirian menjadi jalan terbaik
memulai semuanya kembali
setelahnya hujan turun
menderas kepiluan
Ada yang menanyakan
bilakah mengenang tentang jalan
adakah doa yang ingin diterbangkan
jawabannya setelah pulang
setelah mereda hujan air mata.
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
KepulanganNov 15, 2026 | 5:30 AM
Cahaya Di Balik JendelaNov 8, 2026 | 5:30 AM