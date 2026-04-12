Tali Akal

Bahasa & Budaya
Premium

Tali Akal

sajakBahasa Melayu
Apr 12, 2026 | 5:30 AM

Tali Akal

sajak, karya, tali akal, peter augustine goh
Seseorang mesti menggunakan akal dengan bijak dan mengawal diri agar tidak tewas kepada godaan. - Foto hiasan PIXABAY

Tali akal
perlu diikat ketat
daripada godaan dan hawa nafsu
usah sesekali dibiarkan terurai
sudahnya boleh terbebat iman
tergeliat rohani
tersesat sepanjang jalan.

Tali akal
mengikat teguh
fikiran yang waras
merafakkan sinar kebenaran
betapa dalam sebuah kesabaran
silap hari digomoli kealpaan
terangsang kederhakaan
tercabar tiada kesudahan
upaya bertukar menjadi luka
dan dalam berkasih sayang
mampu bertukar menjadi benci.

Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
