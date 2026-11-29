Tangan ini pemberian Ilahi

penuh penggunaan yang berguna bermanfaat

bukan hanya untuk kegunaan peribadi

mengambil dan menerima serta mengaut

segala yang terbentang di depan tanpa mengira

mahupun yang bersembunyi terselindung

tetapi bagi mereka yang berfikiran insani

tangan ini adalah anugerah besar Tuhan Maha Pemberi Al-Wahhab

yang penuh hikmah dan barakah serta nikmat

agar membantu sesama walaupun merentasi batasan sempadan

tiada mengira latar mahupun kejadian alamnya.