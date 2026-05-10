Di bawah sisa langit yang kian mengecil,
Singgahsana teguh berdiri, walau membatu dalam sepi,
Kuningnya bukan lagi tanda kuasa yang jahil,
Tetapi parut sejarah yang menuntut janji.

Tembok-tembok ini bak kuda-kuda kita yang teguh,
Menahan asakan zaman yang rakus dan menderu,
Seumpama kita yang tidak akan luruh,
Meski langkahnya sering dinoda debu.

