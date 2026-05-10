Tingkah Singgahsana
(sempena pembukaan Taman Warisan Melayu)
May 10, 2026 | 5:30 AM
Perarakan Pesta Pecah Panggung semasa pembukaan semula Taman Warisan Melayu pada 25 April. - Foto BM oleh ADAM MIFZAL
Di bawah sisa langit yang kian mengecil,
Singgahsana teguh berdiri, walau membatu dalam sepi,
Kuningnya bukan lagi tanda kuasa yang jahil,
Tetapi parut sejarah yang menuntut janji.
Tembok-tembok ini bak kuda-kuda kita yang teguh,
Menahan asakan zaman yang rakus dan menderu,
Seumpama kita yang tidak akan luruh,
Meski langkahnya sering dinoda debu.
