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Sekilas Berita
Tragedi Semalam
Tragedi Semalam
Foto AFP
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Tragedi Semalam
Desa yang permai, aman dan sentosa
Penduduk hidup ramah dan mesra
Masing-masing bertegur sapa
Hidup bahagia amat sempurna
Nelayan ke laut setiap pagi
Berusaha mencari sesuap nasi
Terkecur air liur isteri teringinkan pari
Ombak dan badai sanggup direntasi
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