Desa yang permai, aman dan sentosa
Penduduk hidup ramah dan mesra
Masing-masing bertegur sapa
Hidup bahagia amat sempurna

Nelayan ke laut setiap pagi
Berusaha mencari sesuap nasi
Terkecur air liur isteri teringinkan pari
Ombak dan badai sanggup direntasi

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