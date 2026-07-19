Allahyarham Tun Syed Nasir Syed Ismail (1921-1982), yang pernah dikalungkan sebagai ‘Pahlawan Bahasa’  merupakan seorang tokoh berwibawa. 

Gelaran pahlawan yang diberikan bukanlah yang jenis bergegas dengan penuh ghairah untuk masuk ke medan lawan,  sampai  yang lain gerun dan cemas. 

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