Allahyarham Tun Syed Nasir Syed Ismail yang dilahirkan pada 1921 di Batu Pahat, Johor, pernah menggalas tanggungjawab sebagai Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Beliau bukan sahaja memimpin DBP, tetapi beliau diamanahkan untuk mengepalai pelbagai inisiatif Kerajaan Malaysia dan turut dilantik Yang di-Pertua Dewan Rakyat dari 1978 hingga 1982. - Foto BERNAMA