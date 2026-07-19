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Tun Syed Nasir: Terajui DBP, martabatkan bahasa dalam masyarakat majmuk
Tun Syed Nasir: Terajui DBP, martabatkan bahasa dalam masyarakat majmuk
Dengan ketegasan penuh hemah, beliau perjuangkan penggunaan bahasa Melayu secara meluas agar terus hidup
Tun Syed Nasir: Terajui DBP, martabatkan bahasa dalam masyarakat majmuk
Allahyarham Tun Syed Nasir Syed Ismail yang dilahirkan pada 1921 di Batu Pahat, Johor, pernah menggalas tanggungjawab sebagai Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Beliau bukan sahaja memimpin DBP, tetapi beliau diamanahkan untuk mengepalai pelbagai inisiatif Kerajaan Malaysia dan turut dilantik Yang di-Pertua Dewan Rakyat dari 1978 hingga 1982. - Foto BERNAMA
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Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Allahyarham Tun Syed Nasir Syed Ismail (1921-1982), yang pernah dikalungkan sebagai ‘Pahlawan Bahasa’ merupakan seorang tokoh berwibawa.
Gelaran pahlawan yang diberikan bukanlah yang jenis bergegas dengan penuh ghairah untuk masuk ke medan lawan, sampai yang lain gerun dan cemas.
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