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Sekilas Berita
Warna-warna Bius
Warna-warna Bius
Foto hiasan STOCKADOBE
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Warna-warna Bius
Di atas katil beroda besi
aku dihantar ke bilik sunyi
bius separuh badan mematikan rasa
dari pinggang ke kaki
akalnya sedar
jasadnya mati sementara.
Menatap siling seakan kanvas biru yang kaku
bibir mengalun doa tidak bertepi
terus memohon
berselawat.
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