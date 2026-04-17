10 militan terbunuh dalam operasi keselamatan Filipina di Marawi
Apr 17, 2026 | 4:12 PM
(FOTO FAIL) Kira-kira 1,000 militan, pengikut kumpulan ISIS, menyerbu bandar Marawi di pulau selatan Filipina, Mindanao, yang bergolak, pada 23 Mei 2017. Pertempuran antara militan dan pasukan keselamatan Filipina berlanjutan selama lima bulan, dan apabila ia berakhir, kira-kira satu perempat bandar Marawi musnah menjadi debu dan runtuhan. Menara masjid terbesar di Marawi turut terjejas, di kawasan yang sebelum ini merupakan pusat komersial yang berkembang pesat. - Foto The Straits Times
MANILA: Pasukan keselamatan Filipina menembak mati 10 individu yang disyaki militan selepas mereka menentang cubaan penahanan dalam satu operasi di selatan negara itu, menurut pihak polis.
Insiden tembak-menembak yang berlangsung kira-kira sejam itu berlaku di kawasan majoriti Muslim di selatan Filipina, lokasi yang masih menjadi tempat operasi saki-baki kumpulan bersenjata yang dipengaruhi oleh ideologi Daesh.
