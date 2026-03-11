2 lagi anggota pasukan bola sepak wanita Iran tuntut suaka di Australia

Gambar tanpa tarikh yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri Australia pada 11 Mac 2026 menunjukkan enam pemain bola sepak Iran dan seorang pegawai pasukan bersama dua pegawai tempatan yang tidak dikenali di Sydney, selepas mereka menuntut suaka di Australia. - Foto: AFP

SYDNEY: Dua lagi anggota pasukan bola sepak wanita Iran telah menuntut suaka di Australia selepas mereka dilabel sebagai “pengkhianat” di tempat sendiri berhubung protes pra-perlawanan, kata kerajaan pada hari Rabu, 11 Mac.

Seorang pemain dan seorang anggota sokongan mencari perlindungan sebelum pasukan itu terbang daripada Sydney pada petang 10 Mac, menyertai lima atlet lain yang telah memohon suaka, kata Menteri Ehwal Dalam Negeri Encik Tony Burke.

“Apabila saya bertemu dengan mereka, saya membuat tawaran yang sama seperti yang saya buat kepada lima pemain pada malam sebelumnya.

“Kedua-dua wanita itu bersatu semula dengan lima pemain lain,” kata Encik Burke kepada pemberita.

Anggota pasukan yang lain tiba di Malaysia awal pagi 11 Mac selepas terbang daripada Sydney.

Terdapat kebimbangan bahawa seorang pegawai lelaki yang datang bersama pasukan itu mungkin cuba menghalang wanita lain daripada mendapatkan suaka.

Encik Burke berkata setiap pemain dipisahkan daripada skuad di Lapangan Terbang Sydney dan diberi masa untuk memikirkan tawaran itu secara tertutup.

Ejen migrasi Iran-Australia, Cik Naghmeh Danai, telah bercakap dengan lima pemain awal minggu ini untuk membincangkan pilihan mereka untuk tinggal di Australia.

“Mereka berada di bawah banyak tekanan di sini. Mereka tidak mempunyai kebenaran untuk bercakap dengan sesiapa pun.

“Mereka di bawah pengawasan ketat daripada pegawai pemerintah Iran dalam pasukan sebagai ketua pasukan atau keselamatan dalaman,” tambahnya.

Pemain Iran terdiam ketika lagu kebangsaan dimainkan menjelang perlawanan kejohanan di Australia minggu lalu, satu tindakan yang dilihat sebagai simbol penentangan terhadap Republik Islam.

Seorang penyampai di televisyen pemerintah Iran melabelkan pemain sebagai “pengkhianat masa perang”, yang menimbulkan kebimbangan bahawa mereka menghadapi penganiayaan, atau lebih teruk lagi, jika mereka pulang ke rumah.

Lima pemain, termasuk kapten Zahra Ghanbari, menyelinap keluar dari hotel pasukan pada awal pagi 10 Mac untuk menuntut suaka di Australia.

Pemerintah Australia telah menghabiskan masa berhari-hari dalam rundingan rahsia dengan pemain, yang dibawa ke rumah selamat selepas meninggalkan hotel mereka di Gold Coast.

Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa pemain telah diculik dan dipaksa supaya tinggal di Australia.