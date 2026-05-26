2 pelancong Austria maut selepas jambatan gantung patah di Flores
May 26, 2026 | 12:12 PM
Beberapa keping papan pada jambatan gantung menuju ke air terjun Cunca Wulang di Flores, Indonesia patah, menyebabkan dua pelancong Austria terjatuh setinggi 20 meter hingga maut pada 25 Mei. - Foto X NYXNARA
JAKARTA: Dua pelancong Austria maut selepas terjatuh dari sebuah jambatan gantung yang runtuh, berhampiran air terjun terkenal Cunca Wulang di Pulau Flores, Indonesia.
Demikian menurut pihak berkuasa pada 25 Mei.
