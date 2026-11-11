Juara dunia Formula Satu tujuh kali, Lewis Hamilton, mengunjungi Mesir untuk meninjau usaha penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk operasi Bulan Sabit Merah Mesir di kawasan sempadan Rafah

Pemandu Britain berusia 41 tahun itu tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa El Arish pada 10 November dan disambut Gabenor Sinai Utara, Mejar Jeneral Khaled Megawer.

“Lawatan ini bertujuan memberi peluang kepada Hamilton untuk meninjau usaha Bulan Sabit Merah Mesir dalam menerima bantuan kemanusiaan dan bekalan bantuan bagi Semenanjung Gaza,” menurut hantaran di laman Facebook Gabenor Sinai Utara.

Lawatan itu turut merangkumi kunjungan ke gudang logistik Bulan Sabit Merah Mesir di El Arish bagi melihat proses penyediaan dan penyelarasan bekalan sebelum dihantar ke Gaza.

Hantaran Facebook itu turut berkongsi beberapa video yang memaparkan lawatan tersebut, termasuk ketika Mejar Jeneral Khaled memberi taklimat kepada juara F1 itu mengenai penyelarasan bantuan kemanusiaan.

“Pencapaian Hamilton tidak terhad dalam bidang sukan sahaja, malah beliau juga dikenali atas sokongannya terhadap usaha kemanusiaan, pendidikan dan isu kesaksamaan,” tulis hantaran itu lagi.

Pada 2021, beliau menubuhkan Mission 44, sebuah organisasi yang bertujuan menyokong golongan belia dengan menyediakan lebih banyak peluang dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.

Menurut hantaran itu, Hamilton juga telah memperuntukkan £20j ($34,216,000) daripada dana peribadinya bagi menyokong usaha organisasi tersebut.

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Selain itu, beliau turut menggunakan pengaruhnya di peringkat global untuk menyokong inisiatif kemanusiaan dan membantu golongan yang terjejas di kawasan yang dilanda peperangan.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) berkata pada Oktober lalu bahawa kelewatan berulang dalam penghantaran ubat-ubatan penting, anggota palsu dan bekalan lain ke Gaza boleh membawa “kesan yang amat buruk” kepada rakyat Palestin yang amat memerlukan bekalan tersebut dengan segera.

Usaha menyalurkan bantuan ke Gaza diteruskan melalui konvoi bantuan yang diselaraskan Bulan Sabit Merah Mesir.

Menurut laporan akhbar Mesir, Ahram Online, pada 9 November, konvoi bantuan ke-308 pertubuhan itu membawa lebih 2,581 tan bekalan ke Gaza, termasuk makanan dan barangan bantuan.

Lebih sejuta tan bekalan kemanusiaan dan bantuan telah disalurkan ke Gaza melalui Mesir sejak Oktober 2023, dengan operasi itu turut melibatkan sekitar 75,000 sukarelawan, lapor Agensi Maklumat Negara Mesir (SIS) pada 1 November.

Namun, keperluan bantuan di Gaza kekal tinggi.

Program Makanan Sedunia (WFP) pada 19 Oktober mengumumkan bahawa kekurangan dana memaksanya mengurangkan bantuan makanan sekitar satu pertiga, sekali gus menjejas kira-kira 500,000 penerima.

Jumlah penduduk yang menerima bantuan daripada WFP dikurangkan daripada 1.6 juta kepada 1.1 juta orang, manakala catuan makanan bagi keluarga penerima dipotong separuh.

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