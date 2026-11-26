KAHIRAH: Sekurang-kurangnya 31 orang maut selepas sebuah lori tangki yang membawa produk petroleum terbalik dan terbakar di sebatang lebuh raya utama berhampiran ibu kota Mesir, Kahirah, pada 25 November.

Kebakaran itu turut menyebabkan puluhan orang cedera, kebanyakannya mengalami kelecuran serius, manakala sekitar 25 kenderaan musnah dijilat api.

Menurut media pemerintah Mesir, Al Ahram, kejadian berlaku di wilayah Giza, berhampiran Sungai Nil, apabila lori tangki tersebut terbalik sebelum terbakar, dengan api merebak dengan pantas ke kenderaan berhampiran.

Kemalangan itu berlaku di lebuh raya lingkaran yang mengelilingi kawasan metropolitan Kahirah, salah satu laluan utama yang menghubungkan beberapa kawasan di ibu kota Mesir.

Pasukan penyelamat bergegas ke tempat kejadian dan bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap dalam kenderaan terbakar.

Kebakaran besar itu turut menyebabkan laluan berkenaan terhalang, dengan pengguna jalan raya terkandas dalam kesesakan lalu lintas.

Pejabat Pendakwa Raya Mesir mengumumkan bahawa siasatan telah dimulakan bagi mengenal pasti punca kemalangan dan kebakaran tersebut.

Pihak berkuasa turut mengarahkan sampel asid deoksiribonukleik (DNA) diambil bagi membantu mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban.

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Kementerian Kesihatan dan Kependudukan Mesir berkata dalam satu kenyataan di media sosial bahawa sekurang-kurangnya 21 mangsa yang cedera telah dikejarkan ke hospital berhampiran, dengan ramai mengalami kelecuran serius.

Bagaimanapun, Pejabat Pendakwa Raya melaporkan bahawa 25 orang cedera, selain sekitar 25 kenderaan musnah dalam kebakaran tersebut.

Kementerian Kesihatan berkata sebanyak 39 ambulans dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan membawa mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan.

Menteri Kesihatan Mesir, Dr Khaled Abdel Ghaffar berkata angka korban yang diumumkan masih merupakan angka awal, sekali gus menimbulkan kebimbangan bahawa jumlah kematian mungkin meningkat.

Pertubuhan Bulan Sabit Merah Mesir turut mengerahkan pasukan kecemasannya bagi membantu usaha menyelamat dan memberikan bantuan kepada mangsa.

Presiden Mesir, Encik Abdel Fattah al-Sisi, dalam satu kenyataan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam tragedi tersebut.

Seorang saksi, Encik Ahmed Sameer, berkata beliau terkandas dalam kesesakan lalu lintas selepas jalan raya ditutup berikutan kemalangan itu.

Beliau menyaksikan lori tangki minyak dan beberapa kenderaan lain terbakar, selain melihat sekurang-kurangnya lapan mayat dikeluarkan daripada kenderaan yang hangus.

Menurutnya, kebakaran tersebut mencetuskan ketakutan dan keadaan panik dalam kalangan mereka yang berada berhampiran tempat kejadian .

“Ia satu kebakaran yang sangat besar. Kereta-kereta itu melekat antara satu sama lain akibat kebakaran tersebut,” katanya.

Tragedi terbaru itu menambah senarai panjang kemalangan jalan raya yang meragut nyawa di Mesir sepanjang 2026, sekali gus menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keselamatan sistem pengangkutan negara tersebut.

Pada September, sebuah bas terbalik ketika dalam perjalanan antara Dahab dengan Nuweiba, dua bandar peranginan popular di pesisir Laut Merah, di Semenanjung Sinai.

Pada Januari pula, kemalangan melibatkan beberapa kenderaan berhampiran wilayah Beni Suef, di selatan Mesir, meragut 21 nyawa dan menyebabkan 16 orang cedera.

Sebulan sebelum itu, satu lagi kemalangan jalan raya berlaku di Ismailia, di timur laut Mesir, yang turut mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan.

Pada Oktober 2023, perlanggaran melibatkan sebuah bas dan beberapa kenderaan di utara Kahirah turut mengakibatkan banyak kematian dan kecederaan.

Kemalangan jalan raya meragut ribuan nyawa setiap tahun di Mesir, yang mempunyai rekod keselamatan pengangkutan yang kurang memuaskan.

Antara faktor utama yang menyumbang kepada kebanyakan kemalangan tersebut termasuk pemanduan melebihi had laju, keadaan jalan raya yang kurang baik serta kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang lalu lintas.

Menurut Agensi Pusat bagi Mobilisasi Awam dan Statistik Mesir, sebanyak 5,829 kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan pada 2025, meningkat lebih 10 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Agensi itu turut merekodkan 84,553 kes kecederaan akibat kemalangan jalan raya pada tahun yang sama, dengan angka tersebut terus meningkat sejak 2021.

Sementara itu, pihak berkuasa masih menjalankan siasatan bagi menentukan punca sebenar lori tangki berkenaan terbalik sebelum mencetuskan kebakaran besar di lebuh raya tersebut.

Bagi Encik Ahmed, yang menyaksikan sendiri usaha mengeluarkan mangsa daripada kenderaan terbakar, tragedi itu meninggalkan kesan mendalam.