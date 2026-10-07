JAKARTA: Empat kelasi Indonesia selamat pulang ke tanah air pada 6 Oktober selepas ditawan lebih lima bulan oleh kumpulan lanun di Somalia.

Ia sekali gus menamatkan pengalaman getir yang bermula apabila kapal tangki, MT Honour 25, dirampas pada April lalu.

Keempat-empat mereka tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan disambut Menteri Penyelaras Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Encik Sugiono, bersama beberapa pegawai pemerintah Indonesia.

Mereka dibebaskan pada 29 September selepas pasukan keselamatan di wilayah separa autonomi, Puntland, Somalia, melancarkan operasi terhadap kumpulan lanun yang menahan anak kapal, MT Honour 25.

Kapal tangki berbendera Panama itu dirampas pada 22 April di perairan berhampiran Hafun, di pantai timur laut Somalia.

Kejadian itu menyebabkan anak kapalnya yang terdiri daripada beberapa warga asing ditahan selama lebih lima bulan, sebelum pasukan keselamatan Puntland berjaya mengesan kapal berkenaan dan melancarkan operasi menyelamat.

Empat warga Indonesia yang dibebaskan ialah kapten kapal, Encik Ashari Samadikun; Ketua Pegawai, Encik Wahyudinanto; Pegawai Kedua, Encik Adi Faizal; dan Encik Fiki Mutakin, yang jawatannya di atas kapal itu tidak dinyatakan.

Selain warga Indonesia, anak kapal MT Honour 25 turut terdiri daripada warga India, Pakistan dan Myanmar.

Pihak berkuasa Puntland berkata seramai 18 anak kapal berjaya diselamatkan dalam operasi pada 29 September itu.

Kementerian Luar Indonesia, menerusi Kedutaan Indonesia di Nairobi, Kenya, sebelum ini menyelaras usaha dengan pihak berkuasa Somalia, pemilik kapal dan pihak berkaitan bagi memastikan keselamatan serta pembebasan empat rakyatnya.

Selepas dibebaskan, mereka menjalani beberapa urusan sebelum dibawa pulang ke Indonesia.

Encik Sugiono berkata kepulangan mereka adalah hasil usaha berterusan dan kerjasama pelbagai pihak sepanjang tempoh mereka berada dalam tahanan.

“Syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat menyambut kepulangan saudara-saudara kita yang selepas melalui perjalanan panjang, akhirnya kembali dengan selamat ke tanah air dan ke pangkuan keluarga tercinta,” katanya ketika menyambut mereka di lapangan terbang.

Menurut beliau, pembebasan empat kelasi itu tidak berlaku dengan mudah, sebaliknya memerlukan penyelarasan berterusan antara pemerintah Indonesia, pihak berkuasa Somalia, pemilik kapal dengan pihak lain yang terlibat.

MT Honour 25 dirampas sekumpulan lanun bersenjata ketika berada di perairan berhampiran Hafun pada April.

Kejadian itu berlaku ketika ancaman lanun terus menjadi antara masalah keselamatan maritim di perairan Somalia dan kawasan Tanduk Afrika.

Perairan Somalia mempunyai sejarah panjang kegiatan lanun, dengan kapal dagang yang melalui laluan berkenaan berdepan risiko serangan, rampasan dan penculikan anak kapal.

Dalam kes MT Honour 25, pasukan keselamatan Puntland akhirnya berjaya mengesan kapal yang dirampas itu sebelum menjalankan operasi pada 29 September.

Operasi tersebut membawa kepada pembebasan 18 anak kapal, termasuk empat warga Indonesia, selepas lebih lima bulan mereka berada dalam tawanan.

Tiada perincian segera diberikan mengenai keadaan ketika operasi menyelamat itu berlangsung atau sama ada berlaku pertempuran antara pasukan keselamatan Puntland dengan kumpulan lanun.

Pihak berkuasa juga tidak memberikan maklumat terperinci mengenai keadaan kesihatan empat kelasi Indonesia itu sepanjang mereka ditawan.

Namun, kepulangan mereka dengan selamat pada 6 Oktober mengakhiri tempoh panjang ketidakpastian yang dihadapi keluarga masing-masing sejak kapal berkenaan dirampas.

Pemerintah Indonesia berkata usaha membawa mereka pulang dilakukan selepas pembebasan mereka dengan kerjasama pihak berkuasa berkaitan.

Kes itu turut menonjolkan cabaran yang dihadapi Indonesia dalam melindungi rakyatnya yang bekerja di luar negara, khususnya mereka yang bertugas dalam sektor perkapalan dan melalui kawasan berisiko tinggi.

Encik Sugiono menegaskan bahawa pemerintah akan terus memberi perlindungan kepada rakyat Indonesia di luar negara serta bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan apabila mereka berdepan kecemasan atau ancaman keselamatan.

Menurut beliau, kerjasama antara agensi pemerintah, perwakilan diplomatik Indonesia dengan pihak berkuasa negara terbabit amat penting dalam menangani kes seperti penculikan atau rampasan kapal.