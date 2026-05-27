Terdapat 53 kes denggi yang dilaporkan pada minggu berakhir pada 23 Mei – naik daripada 26 kes pada minggu sebelumnya. - Foto ST

53 kes denggi mingguan dilapor, rekod tertinggi pada 2026 NEA: Kes mingguan cecah lebih 50 buat kali ketiga pada 2026

Dengan Singapura kini memasuki puncak musim denggi dari Mei hingga Oktober, 53 kes denggi telah dilaporkan minggu lalu, jumlah mingguan tertinggi yang dicatat setakat ini pada 2026.

Menurut laman web Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA), terdapat 53 kes denggi yang dilaporkan pada minggu yang berakhir pada 23 Mei – naik daripada 26 kes pada minggu sebelumnya.

Ini merupakan kali ketiga pada 2026 apabila kes mingguan yang dilaporkan melebihi 50.

Dari 4 Januari hingga 10 Januari, terdapat 53 kes yang dilaporkan, manakala 52 kes pula dilaporkan dari 3 Mei hingga 9 Mei, lapor The Straits Times (ST).

Terdapat enam kelompok denggi aktif yang dilaporkan sehingga 25 Mei, tiada satu pun daripadanya ditetapkan mencecah tahap amaran merah, yang ditakrifkan sebagai kawasan berisiko tinggi dengan 10 atau lebih kes.

Kelompok denggi terbentuk apabila dua atau lebih kes mempunyai permulaan penyakit dalam tempoh 14 hari antara satu sama lain, dan terletak dalam jarak 150 meter antara satu sama lain.

Tiga daripada enam kelompok denggi berada di Braddell Hill (Braddell View), Defu South Street 1 dan Depot Road (Blok 110A dan 111A).

Tiga kelompok lain – di Mimosa Vale dan Mimosa Walk, Nim Drive, Nim Green dan Saraca Road, serta Jalan Jarak, Jalan Lekub dan Seletar Terrace – semuanya berada di wilayah timur laut dan berdekatan antara satu sama lain.

Dari Januari hingga 15 Mei, terdapat lebih 600 kes denggi, penurunan sebanyak 66 peratus daripada tempoh yang sama pada 2025, kata NEA dalam satu kenyataan pada 16 Mei.

Satu kematian akibat denggi dilaporkan setakat ini dalam tempoh dari Januari hingga Mac.

Jumlah kematian denggi tertinggi yang direkodkan dalam setahun di Singapura adalah 32 kes pada 2020.

Jumlah tertinggi sebelumnya iaitu 25 kes adalah pada 2005.

Dalam kenyataannya pada 16 Mei, NEA berkata ia telah menemui 20,469 habitat pembiakan nyamuk daripada 565,730 pemeriksaan premis di seluruh pulau pada 2025.

Di kawasan kelompok denggi pada tahun itu (2025), 65 peratus tapak pembiakan nyamuk Aedes berada di rumah, tambah kenyataan itu.

Kawasan awam menyumbang 23 peratus tapak pembiakan, empat peratus ditemui di tapak pembinaan dan lapan peratus di premis lain.