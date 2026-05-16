Topic followed successfullyGo to BHku
Kes denggi jatuh 66% pada 5 bulan pertama 2026
Kes denggi jatuh 66% pada 5 bulan pertama 2026
NEA: Kebanyakan tapak pembiakan ditemui di tempat kediaman pada 2025
May 16, 2026 | 5:19 PM
Kes denggi jatuh 66% pada 5 bulan pertama 2026
Menteri Negara Kanan (Kemampanan dan Sekitaran), Dr Janil Puthucheary, berucap di majlis pelancaran Kempen Pencegahan Denggi Kebangsaan 2026 pada 16 Mei. - Foto ST
Lebih 600 kes denggi dirakam dari Januari hingga 15 Mei 2026, iaitu 66 peratus lebih rendah berbanding tempoh sama pada 2025, kata Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA).
Angka itu diumumkan NEA pada 16 Mei, sempena pelancaran Kempen Pencegahan Denggi Kebangsaan 2026 di Our Tampines Hub (OTH).
Laporan berkaitan
Projek Wolbachia kekang nyamuk Aedes biak diperluas ke empat lokasiNov 24, 2025 | 9:26 PM
Kes denggi di S’pura capai paras terendah dalam 7 tahun pada 2025Dec 28, 2025 | 4:18 PM