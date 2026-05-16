Lebih 600 kes denggi dirakam dari Januari hingga 15 Mei 2026, iaitu 66 peratus lebih rendah berbanding tempoh sama pada 2025, kata Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA).

Angka itu diumumkan NEA pada 16 Mei, sempena pelancaran Kempen Pencegahan Denggi Kebangsaan 2026 di Our Tampines Hub (OTH).

