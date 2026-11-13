NEW YORK: Sebanyak 53 negara dan pertubuhan antarabangsa menggesa pemerintah baharu Israel supaya segera menarik balik sekatan terhadap kemasukan bantuan kemanusiaan ke Gaza, ketika jutaan rakyat Palestin berdepan ancaman musim sejuk tanpa tempat perlindungan, bekalan perubatan dan bahan api yang mencukupi.

Desakan yang dikemukakan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 12 November itu menyusuli kebimbangan bahawa keadaan kemanusiaan di Gaza masih kritikal, meskipun perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hamas sudah berkuat kuasa lebih setahun.

Negara terbabit memberi amaran bahawa penduduk yang kehilangan tempat tinggal berisiko mengalami hipotermia, iaitu keadaan suhu badan menurun secara berbahaya akibat kesejukan melampau, selain jangkitan pernafasan dan penyakit bawaan air.

Gesaan bersama itu diterajui Britain, Qatar dan Jordan, dengan Wakil Tetap Britain ke PBB, Cik Sarah MacIntosh, menyampaikan kenyataan tersebut bersama wakil negara dan pertubuhan yang menyokongnya.

Menurut beliau, pelan damai Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan diluluskan Majlis Keselamatan PBB menetapkan bahawa bantuan kemanusiaan mesti dibenarkan memasuki Gaza sepenuhnya tanpa sekatan.

Bagaimanapun, jumlah bantuan yang dijanjikan masih belum dicapai.

“Pelan Menyeluruh untuk Menamatkan Konflik Gaza menetapkan kemasukan segera bantuan kemanusiaan sepenuhnya, sekurang-kurangnya pada tahap yang dipersetujui pada 19 Januari 2025.

“Namun, perkara itu masih belum dilaksanakan,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Agensi Penjagaan Bersepadu (AIC) menjadi pertubuhan berkaitan penjagaan kesihatan terbaharu yang melaporkan insiden berhubung keselamatan siber melibatkan salah satu sistemnya.

Pencerobohan data: CSA sedang pantau keadaan, kerjasama rapat dengan MOH, PDPC

Nov 12, 2026 | 8:19 PM
Irfan Fandi tidak dipanggil menyertai skuad 24 pemain Singapura untuk menentang Brazil dan Paraguay dalam perlawanan persahabatan di Stadium Negara.

Gavin enggan ulas soal Irfan, standard pasukan diutamakan

Nov 12, 2026 | 4:34 PM
Kerajaan Johor memantau enam empangan yang paras airnya berada pada tahap kritikal iaitu Upper Layang, Lower Layang, Lebam, Machap, Pontian Kechil dan Gunung Pulai 2.

6 empangan Johor pada paras kritikal, 13 loji rawatan air berisiko terjejas

Nov 12, 2026 | 4:39 PM
Encik Rafi Abdullah dilantik sebagai kurator pameran seni di Paris yang menampilkan karya artis dari Singapura dengan Perancis baru-baru ini.

Kurator bebas bawa seni S’pura ke Paris

Nov 10, 2026 | 4:49 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, berkata beberapa bank pusat asing sudah menyatakan minat terhadap perkhidmatan penyimpanan emas bank pusat Singapura.

S’pura tawar khidmat simpanan emas bagi bank pusat asing

Nov 10, 2026 | 8:12 PM
tukang jahit larkin

Tukang jahit Larkin rindu pelanggan S’pura yang kini kurang tempah baju 

Nov 9, 2026 | 5:30 AM
rangkaian SG Untuk Kemanusiaan, Salah satu cabaran utama bagi badan kemanusiaan semasa menjalankan operasi bagi penduduk terjejas oleh krisis di Gaza adalah berkaitan keselamatan petugas, demikian dinyatakan oleh Penolong Ketua Hal Ehwal Antarabangsa di Palang Merah Singapura (SRC), Cik Nur Hafiza AB

Keselamatan petugas cabaran utama misi bantuan kemanusiaan di Gaza

Nov 5, 2026 | 7:55 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad.

Zaqy: Pelaburan pendidikan Islam hingga universiti diharap lahir asatizah

Nov 4, 2026 | 7:30 PM
Siti Nurhaliza, Anugerah Industri Muzik, AIM 25

Demi pengkarya di sebalik tabir, Siti kekal bersaing, rangkul 4 trofi AIM

Sep 29, 2026 | 11:41 AM

Beliau mengakui keadaan di beberapa kawasan Gaza bertambah baik sejak gencatan senjata bermula pada Oktober 2025, tetapi menegaskan kemajuan itu masih tidak mencukupi.

“Kita sudah melihat bahawa keadaan kemanusiaan boleh diperbaiki apabila wujud kemahuan politik.

“Namun, ketika musim sejuk semakin hampir, terlalu ramai penduduk Gaza masih tidak mempunyai tempat perlindungan yang sesuai dan terdedah kepada penyakit yang sebenarnya boleh dicegah,” katanya.

Kenyataan bersama itu ditujukan kepada pemerintah baharu Israel yang dijangka dibentuk dalam beberapa minggu akan datang selepas pilihan raya negara itu pada Oktober.

Negara yang menandatangani kenyataan berkenaan menggesa Israel membuka semua pintu masuk darat bagi mempercepat penghantaran makanan, ubat-ubatan, bahan api dan bahan membina tempat perlindungan sementara.

Mereka turut meminta Israel membenarkan laluan bantuan kemanusiaan melalui Mesir dan Jordan beroperasi sepenuhnya tanpa gangguan.

Antara tuntutan utama termasuk menarik balik sekatan terhadap barangan yang dikategorikan Israel sebagai mempunyai dua kegunaan, iaitu bahan yang boleh digunakan untuk keperluan awam tetapi juga berpotensi digunakan dalam operasi ketenteraan.

Sekatan tersebut menyukarkan kemasukan peralatan membaiki sistem bekalan air, sanitasi, kemudahan kesihatan dan tempat perlindungan.

Negara terbabit turut mendesak supaya pesakit Gaza yang memerlukan rawatan khusus dibenarkan mendapatkan rawatan di hospital di Baitulmakdis Timur dan Tebing Barat.

Israel juga digesa melindungi kakitangan perubatan, hospital, ambulans dan pekerja bantuan kemanusiaan mengikut undang-undang antarabangsa.

Selain itu, mereka menuntut siasatan jenayah yang telus terhadap serangan ke atas petugas kesihatan dan kemanusiaan serta membenarkan wartawan antarabangsa memasuki Gaza.

1.65 juta penduduk berdepan musim sejuk keempat

Krisis tempat perlindungan menjadi antara kebimbangan terbesar ketika Gaza bersiap menghadapi musim sejuk keempat sejak perang bermula pada Oktober 2023.

Majlis Pelarian Norway (NRC) sebelum ini memberi amaran bahawa kira-kira 1.65 juta penduduk Gaza terpaksa menghadapi musim sejuk dalam khemah usang atau bangunan yang rosak akibat peperangan.

Keadaan itu meningkatkan risiko penyakit, terutama dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan.

NRC turut mendedahkan bahawa penderma antarabangsa hanya menyediakan atau menjanjikan 34 peratus daripada AS$283 juta ($368 juta) yang diperlukan bagi memenuhi keperluan minimum tempat perlindungan musim sejuk.

Majlis Keselamatan PBB meluluskan Resolusi 2803 pada 17 November 2025 bagi menyokong pelan damai 20 perkara Presiden Amerika Donald Trump.

Resolusi itu mendapat sokongan 13 negara, manakala Russia dan China berkecuali.

Namun, pertubuhan bantuan menegaskan bahawa gencatan senjata belum menyelesaikan krisis kemanusiaan yang melanda Gaza.

kemanusiaan yang pantas serta tanpa halangan ke seluruh Gaza melalui semua pintu masuk dan laluan darat yang tersedia,” tegas MacIntosh. – Agensi berita

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Lewis Hamilton tinjau usaha bantuan kemanusiaan untuk Gaza di MesirNov 11, 2026 | 2:51 PM
Gaza dilanda banjir buruk, Lembaga Keamanan gesa Israel segera salur bantuanNov 10, 2026 | 1:02 PM
GazaLewis Hamilton