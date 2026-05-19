RAMALLAH: Seramai 6,600 jemaah Palestin telah tiba di Arab Saudi sejak beberapa hari lalu bagi menunaikan ibadah haji yang dijadual berlangsung dari 24 hingga 29 Mei ini di Makkah.

Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Palestin berkata jemaah terbabit terdiri daripada penduduk Tebing Barat dan Baitulmakdis Timur yang memasuki Arab Saudi melalui Jordan, manakala kira-kira 700 jemaah dari Gaza memasuki negara itu melalui Mesir.