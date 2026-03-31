70 terbunuh, 30 cedera dalam pembunuhan beramai-ramai oleh geng Haiti
Mar 31, 2026 | 2:57 PM
Pasukan keselamatan Haiti menjalankan rondaan bagi mencegah keganasan yang dilakukan oleh kumpulan gang di ., February 6, 2026. REUTERS/Egeder Pq Fildor/File Photo - REUTERS
PORT-AU-PRINCE: Sekurang-kurangnya 70 orang terbunuh dan lebih 30 cedera dalam “pembunuhan beramai-ramai” oleh kumpulan geng di wilayah Artibonite Haiti, kata dua badan hak asasi manusia.
Kejadian itu berlaku ketika hampir 6,000 penduduk melarikan diri daripada serangan ke atas bandar Jean Denis dan Pont Sonde.
