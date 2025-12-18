Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Kereta api pertama yang dinaik taraf telah pun diubah suai oleh pengeluar kereta api China, CRRC Sifang. - Foto: ST

Kereta api pertama yang dinaik taraf telah pun diubah suai oleh pengeluar kereta api China, CRRC Sifang. - Foto: ST

Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Kereta api pertama yang dinaik taraf telah pun diubah suai oleh pengeluar kereta api China, CRRC Sifang. - Foto: ST

Kereta api pertama yang dinaik taraf telah pun diubah suai oleh pengeluar kereta api China, CRRC Sifang. - Foto: ST

Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Media berpeluang menyaksikan kereta api pertama yang dinaik taraf – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – dengan warna dan grafik yang baru di Depoh Bishan SMRT pada 18 Disember. - Foto ST

Menjelang pertengahan 2030-an, 92 tren di laluan MRT tertua dan paling sibuk di Singapura akan dinaik taraf dengan sistem baru agar dapat mengesan masalah lebih awal dan mengurangkan kerosakan, kata pengendali kereta api SMRT pada 18 Disember.

Menurut The Straits Times, kereta api yang akan dilengkapkan dengan sistem canggih ini membentuk hampir separuh daripada 198 kereta api di Laluan Utara-Selatan dan Timur-Barat (NSEWL).

Ia juga akan menjadikan perjalanan kereta api lebih selamat, lebih lancar dan lebih selesa, tambah SMRT.

Kereta api pertama yang dinaik taraf dengan cara ini – model C151B generasi kelima yang beroperasi sejak 2017 – telah pun diubah suai oleh pengeluar kereta api China, CRRC Sifang.

Ia telah dikembalikan ke Singapura untuk ujian pada Oktober, dan akan menjalani ujian selanjutnya sehingga Mei 2026 sebelum memasuki perkhidmatan penumpang pada Jun tahun itu.

Kereta api itu akan berfungsi sebagai bukti konsep untuk menguji sistem baru, yang akan dipasang pada kereta api generasi keempat, kelima dan keenam jika ia berfungsi seperti yang dirancang.

Kerja-kerja menaik taraf biasanya dijalankan apabila kereta api berusia kira-kira 15 tahun.

Daripada 92 kereta api itu, 35 adalah generasi keempat, 45 generasi kelima dan 12 generasi keenam.

Selebihnya terdiri daripada kereta api generasi ketujuh terbaru, 78 daripadanya sedang beroperasi, manakala 28 lagi sedang menunggu ketibaan atau menjalani ujian.

Kereta api generasi keempat telah beroperasi sejak 2011, manakala kereta api generasi keenam telah beroperasi sejak 2018. Kereta api generasi ketujuh pertama mula beroperasi pada 2023.

Kereta api yang dinaik taraf itu juga mempunyai sistem penghawa dingin dan pengudaraan yang dipertingkat untuk meningkatkan keselesaan penumpang dan kecekapan tenaga, kata SMRT.

Sensor baru dalam kereta api akan membantu jurutera mengesan isu-isu yang berpotensi sebelum ia mengalami kerosakan, kata Encik Andy Chiang, pengarah urusan STRIDES Technologies, hab inovasi dan kejuruteraan SMRT.

“Amaran tepat pada masanya akan meningkatkan kebolehpercayaan kereta api dan memberikan perjalanan yang lebih selesa untuk semua penumpang,” tambahnya.

Sistem pemantauan keadaan yang baru pula mampu menjejaki kemantapan komponen utama untuk membolehkan penyelenggaraan ramalan, manakala sistem pemantauan struktur pula memantau integriti struktur kereta api secara berterusan.

Secara keseluruhan, teknologi ini bertujuan untuk mengurangkan kerosakan dan meningkatkan keselamatan, kata SMRT.

Peningkatan ini telah menambah kira-kira 180 sensor baru pada kereta api, di samping 300 yang telah dipasang.

Kebanyakannya dipasang di kawasan yang sukar diakses seperti bahagian bawah kereta api dan tidak dapat dilihat oleh penumpang.

Matlamatnya adalah untuk mengambil tindakan lebih awal, sebelum masalah timbul sehingga menyebabkan kelewatan atau kerosakan.

Kereta api bukti konsep pertama telah ditampilkan kepada media pada 18 Disember di Depoh Bishan. Wartawan juga diberi peluang menaiki trek ujian di dalam depoh.

Sistem sedemikian tidak terdapat pada kereta api generasi pertama yang mengalami kerosakan besar selama enam hari di Laluan Timur-Barat pada September 2024.

Kereta api itu merupakan sebahagian daripada kumpulan tren Kawasaki Heavy Industries generasi pertama, dan sejak itu telah digantikan.

Gangguan itu merupakan salah satu kejadian yang terburuk dalam sejarah kereta api Singapura, dan SMRT telah didenda $2.4 juta oleh Penguasa Pengangkutan Darat (LTA).