Jurucakap Scoot berkata pada 29 November pihaknya telah mula melaksanakan kerja pembaikan dan menyasarkan untuk menyiapkan kesemua 21 pesawat pada hari yang sama. - Foto fail

Airbus panggil balik 6,000 pesawat A320, ganggu perjalanan di Asia

PARIS: Syarikat penerbangan Asia bergegas pada 29 November untuk membetulkan kerosakan perisian pada pesawat Airbus A320 mereka menyusuli arahan memanggil balik oleh syarikat pembuat kapal terbang Airbus.

Panggilan balik 6,000 pesawat itu melibatkan lebih separuh daripada keseluruhan pesawat A320 Airbus di seluruh dunia, yang menjadi teras penerbangan jarak pendek di Asia.

Panggilan balik model Airbus itu, yang dikeluarkan kepada 350 pengendali di seluruh dunia, merupakan yang terbesar dalam sejarah 55 tahun syarikat itu.

Antara syarikat penerbangan yang terjejas termasuk syarikat penerbangan tambang rendah Scoot yang berkata 21 pesawat Airbus A320 miliknya terjejas akibat masalah perisian.

Menurut The Straits Times (ST), jurucakap Scoot berkata pada 29 November pihaknya telah mula melaksanakan kerja pembaikan dan menyasarkan untuk menyiapkan kesemua 21 pesawat pada hari yang sama.

“Scoot memohon maaf kepada pelanggan atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul,” ujar jurucakap itu.

Scoot berkata ia mempunyai keseluruhan 29 pesawat A320, manakala syarikat indukya, Singapore Airlines, tidak menggunakan model tersebut.

Pengendali A320 terbesar di dunia, American Airlines, berkata 209 daripada 480 pesawat A320 miliknya memerlukan kerja pembaikan, dengan setiap pesawat mengambil masa sekitar dua jam untuk diperbaiki.

Syarikat penerbangan Jepun, ANA, membatalkan 65 penerbangan pada 29 November, menjejas sekitar 9,400 penumpang, menurut kenyataan syarikat itu.

Penumpang turut menghadapi gangguan di Lapangan Terbang Melbourne, Australia, yang masih terkesan akibat kebakaran pada malam 28 November, yang memaksa pemindahan di terminal domestik serta kelewatan penerbangan.

Syarikat penerbangan Australia, Jetstar, berkata 34 daripada 85 pesawat A320 miliknya terjejas akibat panggilan balik itu.

Penerbangan di Lapangan Terbang Sydney, Perth, Adelaide dan Brisbane turut terjejas, dengan penumpang dinasihatkan untuk menyemak status penerbangan sebelum berangkat ke lapangan terbang.

Panggilan balik tersebut, yang bertujuan memenuhi arahan keselamatan udara yang dikeluarkan oleh penguasa pensijilan, tercetus selepas satu insiden melibatkan penerbangan JetBlue dari Cancun, Mexico, ke Newark, Amerika Syarikat pada 30 Oktober.