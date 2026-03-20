NARATHIWAT: Sebuah kenderaan yang membawa Ahli Parlimen Narathiwat, Kamolsak Leewamo, ditembak di hadapan kediamannya awal pagi 20 Mac, sejurus beliau pulang daripada menghadiri sesi Parlimen di Bangkok.

Ketua Polis Bacho, Wisan Rakmak, berkata Encik Kamolsak terselamat tanpa sebarang kecederaan dalam insiden tersebut. Namun, dua pengiring keselamatannya cedera dan telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan, lapor Bernama.

Menurut beliau, kejadian berlaku kira-kira pukul 1 pagi ketika Encik Kamolsak tiba di kediamannya selepas berlepas dari Lapangan Terbang Antarabangsa Hat Yai, susulan menghadiri undian Parlimen bagi memilih perdana menteri baharu di Bangkok.

“Empat lelaki dipercayai telah menunggu di luar kediaman sebelum melepaskan tembakan ke arah kenderaan rasmi beliau,” kata Encik Wisan kepada pemberita. Beliau berkata demikian selepas meninjau lokasi kejadian pada pagi 20 Mac.

Siasatan awal mendapati suspek melarikan diri menggunakan sebuah kenderaan pacuan empat roda berwarna putih sejurus selepas serangan dilakukan.