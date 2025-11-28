Orang ramai menyumbang barang keperluan pada 28 November kepada penduduk kompleks apartmen Wang Fuk Court yang terbakar di daerah Tai Po, Hong Kong. - Foto AFP

Orang ramai melihat api yang sedang marak menjilat apartmen di estet perumahan Wang Fuk Court di daerah Tai Po, dalam kebakaran terburuk di Hong Kong dalam tempoh 80 tahun. - Foto AFP

Apartmen HK terbakar: Lebih 120 maut, 200 masih hilang Operasi mencari, menyelamat telah selesai

HONG KONG: Angka kematian akibat kebakaran paling teruk di Hong Kong dalam tempoh hampir 80 tahun telah meningkat kepada 128 orang, dan kira-kira 200 orang masih hilang, dalam kejadian di kompleks kediaman yang dilanda kebakaran itu, kata ketua keselamatan bandar itu pada 28 November.

Sekurang-kurangnya 79 orang dilaporkan cedera, termasuk 12 anggota bomba.

“Kami tidak menolak kemungkinan lebih banyak mayat boleh ditemui apabila polis memasuki bangunan untuk siasatan terperinci,” kata Ketua Keselamatan Hong Kong, Encik Chris Tang, pada sidang akhbar.

Hanya 39 daripada 128 yang maut telah dikenal pasti, tambahnya.

Encik Tang juga berkata penggera kebakaran di bangunan-bangunan itu tidak berfungsi dengan baik.

Menjelang awal pagi 28 November, anggota bomba telah dapat mengawal kebakaran yang memusnahkan kompleks apartmen Wang Fuk Court di daerah utara Tai Po itu.

Operasi menyelamat juga telah tamat.

Estet perumahan itu sedang menjalani pengubahsuaian dengan perancah buluh dan jaring hijau dipasang di sekeliling bangunan-bangunan tersebut.

Kebanyakan mangsa ditemui di dua blok di kompleks lapan menara itu, kata Timbalan Pengarah Perkhidmatan Bomba, Encik Derek Chan.

Beliau berkata anggota bomba telah menemui penduduk yang masih hidup di beberapa bangunan itu, tetapi tidak memberikan butiran lanjut.

The South China Morning Post melaporkan seorang mangsa yang terselamat ditemui di tangga salah sebuah bangunan.

Anggota penyelamat bergelut dengan kepanasan yang melampau, asap tebal dan runtuhan perancah serta serpihan, ketika mereka berusaha menyelamatkan penduduk yang dikhuatiri terperangkap di tingkat-tingkat atas kompleks tersebut.

“Kami telah memecah masuk ke semua unit di tujuh bangunan tersebut, bagi memastikan tiada penduduk berada di dalamnya,” kata Encik Chan kepada pemberita pada awal pagi 28 November.

Seorang wanita yang membawa gambar anak perempuannya, dilihat mencari anaknya di luar sebuah pusat perlindungan, salah satu daripada lapan tempat seumpama itu yang menempatkan 900 penduduk.

“Dia dan bapanya masih belum dijumpai,” kata wanita berusia 52 tahun itu, yang hanya ingin dikenali sebagai Cik Ng, sambil menangis teresak-esak.

“Bomba tidak mempunyai air untuk memadam api di bangunan kami,” tambahnya.

Polis telah menahan dua pengarah dan seorang perunding kejuruteraan Prestige Construction, sebuah firma yang melakukan penyelenggaraan bangunan.

Polis berkata mereka yang ditahan itu disyaki melakukan pembunuhan tanpa niat kerana menggunakan bahan yang tidak selamat.

“Kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pihak yang bertanggungjawab dalam syarikat itu cuai, yang membawa kepada kemalangan ini dan menyebabkan kebakaran merebak,” kata Superintendan Polis Eileen Chung.

Ketua Eksekutif Hong Kong, Encik John Lee, berkata pemerintahnya akan memperuntukkan dana HK$300 juta ($50 juta) untuk membantu para penduduk sementara syarikat Xiaomi, Xpeng, Tencent dan Geely serta yayasan amal pengasas Alibaba, Encik Jack Ma, telah mengikrarkan sumbangan.

Pada malam kedua selepas kebakaran itu, puluhan mangsa telah memasang tilam di pusat beli-belah berdekatan atas alasan memberi laluan kepada mangsa yang lebih memerlukan di pusat pemindahan rasmi.

Para penduduk – daripada warga emas hinggalah kepada kanak-kanak sekolah – membalut diri mereka dengan selimut dan berkerumun di dalam khemah di luar sebuah restoran McDonald’s dan kedai serbaneka tatkala sukarelawan mengagihkan makanan ringan dan peralatan mandi.