Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Orang awam terkesima melihat asap berkepul-kepul membumbung daripada bangunan-bangunan yang sebahagian luarnya dilengkapi dengan struktur perancah sementara daripada buluh. - Foto REUTERS

Orang awam terkesima melihat asap berkepul-kepul membumbung daripada bangunan-bangunan yang sebahagian luarnya dilengkapi dengan struktur perancah sementara daripada buluh. - Foto REUTERS

Asap tebal dan api berkepul-kepul ketika kebakaran besar yang meliputi beberapa blok kediaman di Wang Fuk Court, Tai Po, di utara Hong Kong pada 26 November. - Foto AFP

Asap tebal dan api berkepul-kepul ketika kebakaran besar yang meliputi beberapa blok kediaman di Wang Fuk Court, Tai Po, di utara Hong Kong pada 26 November. - Foto AFP

Jabatan bomba berkata ia menerima laporan pada 2.51 petang, 26 November, mengenai kebakaran yang berlaku di kompleks kediaman Wang Fuk Court, Tai Po, di bahagian utara Hong Kong. - Foto REUTERS

Jabatan bomba berkata ia menerima laporan pada 2.51 petang, 26 November, mengenai kebakaran yang berlaku di kompleks kediaman Wang Fuk Court, Tai Po, di bahagian utara Hong Kong. - Foto REUTERS

Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Orang awam terkesima melihat asap berkepul-kepul membumbung daripada bangunan-bangunan yang sebahagian luarnya dilengkapi dengan struktur perancah sementara daripada buluh. - Foto REUTERS

Orang awam terkesima melihat asap berkepul-kepul membumbung daripada bangunan-bangunan yang sebahagian luarnya dilengkapi dengan struktur perancah sementara daripada buluh. - Foto REUTERS

Asap tebal dan api berkepul-kepul ketika kebakaran besar yang meliputi beberapa blok kediaman di Wang Fuk Court, Tai Po, di utara Hong Kong pada 26 November. - Foto AFP

Asap tebal dan api berkepul-kepul ketika kebakaran besar yang meliputi beberapa blok kediaman di Wang Fuk Court, Tai Po, di utara Hong Kong pada 26 November. - Foto AFP

Jabatan bomba berkata ia menerima laporan pada 2.51 petang, 26 November, mengenai kebakaran yang berlaku di kompleks kediaman Wang Fuk Court, Tai Po, di bahagian utara Hong Kong. - Foto REUTERS

Jabatan bomba berkata ia menerima laporan pada 2.51 petang, 26 November, mengenai kebakaran yang berlaku di kompleks kediaman Wang Fuk Court, Tai Po, di bahagian utara Hong Kong. - Foto REUTERS

Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Api marak dan asap tebal berkepul-kepul apabila kebakaran besar menyambar beberapa bangunan di kompleks kediaman Wang Fuk Court di daerah Tai Po, di Hong Kong, pada 26 November 2025. - Foto AFP

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

HONG KONG: Empat orang maut selepas satu kebakaran besar meliputi beberapa menara di sebuah kompleks kediaman di daerah Tai Po, Hong Kong, pada 26 November.

Beberapa orang masih terperangkap di dalam bangunan itu, lapor penyiar awam RTHK yang memetik kenyataan polis, dengan dua orang lagi berada dalam keadaan kritikal selepas mengalami luka akibat kebakaran yang teruk.

Beberapa anggota bomba juga dilaporkan cedera ketika cuba memadamkan api marak yang meliputi menara setinggi 31 tingkat itu.

Orang ramai yang berkumpul di jambatan pejalan kaki berhampiran, terkesima melihat asap berkepul-kepul dari bangunan-bangunan yang sebahagian luarnya dipasang perancah daripada buluh.

Menurut saksi, puluhan kereta bomba dan ambulans memenuhi jalan di bawah kompleks tersebut.

Jabatan Perkhidmatan Bomba memberitahu Reuters bahawa mereka masih belum dapat mengesahkan bilangan orang yang mungkin masih berada di dalam bangunan itu.

Jabatan bomba berkata ia menerima laporan pada 2.51 petang mengenai kebakaran yang berlaku di Wang Fuk Court, Tai Po.

Kebakaran itu dinaikkan kepada amaran tahap 4, iaitu yang kedua tertinggi, pada 3.34 petang.

Wang Fuk Court merupakan sebuah kompleks kediaman yang terdiri daripada lapan blok, menyediakan hampir 2,000 unit rumah.

Beberapa menara mempunyai struktur perancah sementara daripada buluh di bahagian luarnya.

Hong Kong antara negara yang masih menggunakan perancah buluh secara meluas dalam pembinaan.