WASHINGTON: Amerika Syarikat bakal laksanakan hukuman mati secara terbuka buat kali pertama dalam tempoh hampir 90 tahun apabila seorang pegawai tentera yang membunuh 13 orang di pangkalan tentera Fort Hood, Texas, pada 2009 dijadualkan ditembak oleh skuad penembak pada 3 Disember ini.

Pentagon pada 8 Oktober mengumumkan bahawa pelaksanaan hukuman mati terhadap Mejar Nidal Malik Hasan, 56 tahun, turut akan disiarkan secara langsung menerusi Internet, satu langkah luar biasa yang tidak pernah dilaksanakan dalam sistem keadilan tentera Amerika pada zaman moden.

Hasan, bekas pakar psikiatri tentera Amerika, disabitkan kesalahan membunuh 13 orang dan mencederakan 32 yang lain dalam kejadian tembakan rambang di Fort Hood pada 5 November 2009.

Kejadian itu merupakan serangan tembakan paling buruk di sebuah pangkalan tentera Amerika dan mencetuskan kebimbangan mengenai ancaman pengganasan dalam kalangan anggota tentera sendiri.

Menurut Pentagon, hukuman mati itu akan dilaksanakan di Fort Hood, iaitu lokasi serangan berkenaan, dengan skuad penembak terdiri daripada anggota tentera yang menggunakan senapang.

Setiausaha Pertahanan Amerika, Encik Pete Hegseth, berkata keputusan melaksanakan hukuman secara terbuka bertujuan menunjukkan bahawa tindakan pengganasan yang mengorbankan nyawa membawa akibat yang berat.

“Orang ramai perlu memahami bahawa terdapat akibat yang serius bagi perbuatan seperti ini,” katanya dalam wawancara bersama saluran konservatif Real America’s Voice di atas kapal induk USS Abraham Lincoln.

Beliau menjelaskan bahawa lokasi, tarikh, masa dan kaedah pelaksanaan hukuman dipilih dengan sengaja kerana mempunyai kaitan langsung dengan serangan yang dilakukan Hasan.

Menurutnya, hukuman itu akan dilaksanakan pada 8 Oktober, jam 1 tengah hari, iaitu hari dan waktu yang sama ketika Hasan melepaskan tembakan terhadap anggota tentera di Fort Hood pada 2009.

“Sudah tentu kita akan melaksanakannya di Fort Hood. Ia akan dilakukan pada Khamis (8 Oktober), jam 1 tengah hari, dan anggota tentera bersenapang akan menjalankan hukuman itu,” katanya.

Encik Hegseth turut menyatakan bahawa kali terakhir tentera Amerika menggunakan skuad penembak untuk melaksanakan hukuman mati terhadap seorang anggotanya adalah ketika Perang Dunia Kedua.

Pelaksanaan hukuman terhadap Hasan juga bakal menjadi hukuman mati pertama dalam sistem keadilan tentera Amerika sejak 1961.

Keputusan menyiarkan hukuman itu secara langsung mencetuskan perhatian kerana amalan sedemikian amat jarang dilakukan oleh negara yang masih melaksanakan hukuman mati.

Hukuman mati secara terbuka kini lebih sering dikaitkan dengan beberapa negara, termasuk Iran, Korea Utara dan Afghanistan di bawah pentadbiran Taliban.

Pertubuhan hak asasi manusia Amnesty International sebelum ini turut mendokumentasikan pelaksanaan hukuman mati secara terbuka di Iran dan Arab Saudi.

Bagaimanapun, penyiaran video pelaksanaan hukuman mati lebih kerap dikaitkan dengan kumpulan militan ekstremis seperti ISIS, yang pernah menyebarkan rakaman pembunuhan tahanan sebagai sebahagian daripada propaganda pengganasannya.

Kali terakhir hukuman mati secara terbuka yang dibenarkan pihak berkuasa dilaksanakan di Amerika ialah pada Ogos 1936 di Owensboro, Kentucky.

Ketika itu, kira-kira 20,000 orang menyaksikan hukuman gantung terhadap Rainey Bethea, seorang lelaki kulit hitam yang disabitkan kesalahan merogol seorang wanita kulit putih warga emas.

Sejak itu, pelaksanaan hukuman mati di Amerika secara umumnya dijalankan di dalam penjara dengan kehadiran saksi yang terhad.

Dalam kejadian pada 5 November 2009, Hasan membawa sepucuk pistol miliknya ke pangkalan Fort Hood sebelum melepaskan tembakan terhadap anggota tentera dan kakitangan yang berada di kawasan berkenaan.

Serangan itu berlaku ketika Amerika masih terlibat dalam peperangan di Afghanistan dan Iraq susulan serangan pengganas pada 11 September 2001.

Hasan kemudian mendakwa bahawa tindakannya merupakan sebahagian daripada jihad menentang peperangan Amerika di kedua-dua negara tersebut, yang disifatkannya sebagai tidak sah dan tidak bermoral.

Beliau sendiri cedera ditembak ketika kejadian itu sebelum ditahan pihak berkuasa.

Pada 2013, mahkamah tentera mendapati Hasan bersalah atas 45 pertuduhan membunuh dengan niat dan cubaan membunuh dengan niat, lalu menjatuhkan hukuman mati terhadapnya.

Hasan kini ditahan di penjara tentera Fort Leavenworth, Kansas, yang menempatkan banduan tentera yang dijatuhi hukuman mati.

Sepanjang proses perbicaraan dan penahanannya, beliau dilaporkan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya.

Malah, Hasan pernah memberitahu panel kesihatan mental tentera bahawa beliau berharap dapat terbunuh ketika serangan tersebut supaya dianggap sebagai seorang syahid.

Presiden Amerika, Encik Donald Trump, yang secara terbuka menyokong pelaksanaan hukuman mati, turut mempertahankan keputusan mempercepat pelaksanaan hukuman terhadap Hasan.

Ketika berucap pada satu perhimpunan di San Antonio, Texas, pada 7 Oktober, Encik Trump berkata pemerintahannya bertekad memastikan hukuman terhadap Hasan dilaksanakan.

“Kita akan memberikan keadilan terakhir terhadap seorang pembunuh yang kejam,” katanya.

Sekiranya dilaksanakan seperti dijadualkan, hukuman terhadap Hasan bukan sahaja menamatkan proses perundangan yang berlarutan hampir 17 tahun, malah menandakan perubahan besar dalam cara Amerika melaksanakan hukuman mati terhadap anggota tenteranya.