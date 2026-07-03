WASHINGTON: Pegawai Amerika Syarikat percaya Israel mungkin merancang membunuh dua pegawai kanan Iran ketika rundingan damai sensitif antara Washington dengan Teheran sedang berlangsung awal 2026.

Demikian menurut laporan yang memetik pegawai semasa dan bekas pegawai Amerika.

Dua tokoh yang dikatakan berada dalam sasaran utama Tel Aviv ialah Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi; dan Speaker Parlimen Iran, Encik Mohammad Bagher Ghalibaf.

Pegawai Amerika percaya sebarang cubaan membunuh kedua-dua pemimpin itu boleh menggagalkan rundingan gencatan senjata dan menyalakan semula perang antara Iran, Israel dengan Amerika.

Kebimbangan Washington memuncak ketika rundingan damai bermula secara serius pada April lalu.

Israel sebelum itu menjadikan pembunuhan pemimpin kanan Iran sebagai strategi utama sejak perang bermula pada 28 Februari lalu menerusi serangan yang membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama beberapa pegawai kanan lain.

Serangan itu dilaporkan dilakukan berdasarkan maklumat risikan Amerika.

Ketika Amerika menumpukan serangan terhadap kekuatan tentera laut dan peluru berpandu Iran, Israel pula memberi keutamaan kepada usaha menghapuskan pemimpin tertinggi Iran bagi memusnahkan pemerintah tegar negara itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Sentosa, Greater Sentosa, Pulau Brani

4 tarikan baru Sentosa jelang 2045

Jul 3, 2026 | 10:45 AM
Encik Harjuna Mappe (kanan, depan) telah bertemu semula dengan adik perempuannya, Allahyarhamha Djohari Mappe (tengah, depan) pada 2017 di Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia, setelah lebih 40 tahun terpisah. Bersama dalam gambar (dari kiri) Cik Hamidah Solman, Encik Budi Irama Harjuna, Encik Muhammad Hendra Cipta Harjuna, Encik Has Gunawan Harjuna, Cik Nur Rapika Mesra Harjuna dan Cik Nur Arinah Haziqah Harjuna.

Abang di S’pura bertemu semula adik di Indonesia setelah terpisah lebih 40 tahun

Jul 2, 2026 | 5:40 PM
Personaliti tempatan, Khairudin Samsudin berkata gambar beliau digunakan tanpa kebenaran di wadah media sosial The Aurelia Events.

Sudah bayar $80,000 tapi bakal pengantin terkejar-kejar cari alternatif apabila perancang perkahwinan ‘hilang’

Jul 2, 2026 | 7:41 PM
Sekumpulan 35 sami Buddha bersama lima pengikut awam sedang berjalan di tepi jalan di wilayah Mukdahan dalam satu perjalanan keagamaan pada 2 Julai ketika kejadian itu berlaku.

Lapan sami maut dirempuh budak 11 tahun ketika perarakan di Thailand

Jul 2, 2026 | 4:55 PM
singapore, HDB, resale flat, flat jualan semula, private home

Harga flat jualan semula HDB jatuh buat suku tahun kedua berturut-turut 

Jul 1, 2026 | 2:04 PM
perkahwinan berjarak usia, pasangan bahagia, hubungan kekeluargaan

‘Tak pernah gaduh, saling melengkapi’: Pasangan bahagia walau jarak usia 37 tahun

Jun 29, 2026 | 5:38 PM
Seramai 19 tertuduh terdiri daripada 18 wanita dan seorang lelaki hadir di Mahkamah Daerah Bandung, Indonesia, selepas didakwa terbabit dalam sindiket pemerdagangan sekurang-kurangnya 34 bayi antara 2023 hingga 2025, termasuk menghantar sebahagian bayi ke Singapura dengan berselindung di sebalik proses pengambilan anak angkat. Pendakwa raya menuntut hukuman penjara sehingga 10 tahun terhadap beberapa tertuduh yang dipercayai menjadi dalang dan perekrut utama sindiket berkenaan.

Sindiket jual bayi Indonesia ke Singapura berdepan penjara 10 tahun

Jun 30, 2026 | 8:49 PM
Tinjauan Isi Rumah Umum 2025, bahasa Melayu, Inggeris

Lebih ramai Melayu guna bahasa Inggeris dari bahasa ibunda di rumah

Jun 30, 2026 | 6:41 PM
Peguam muda kini semakin menitikberatkan keseimbangan kerjaya dan kehidupan, maka penting bagi firma guaman mewujudkan suasana yang menyemai semangat kekitaan dalam diri mereka, sekali gus mengekalkan khidmat mereka dalam bidang guaman. Namun, golongan ini juga harus peka dengan hakikat permintaan pekerjaan sebagai peguam dan perlu mencari keseimbangan sesuai untuk diri masing-masing, kata peguam yang dihubungi Berita Harian.

Firma guaman perlu ubah budaya kerja, demi kekalkan peguam muda

Jun 23, 2026 | 9:01 PM
rts link

Johor gesa projek E-ART disegera sebelum RTS Link beroperasi

Jun 17, 2026 | 3:11 PM

Antara tokoh yang terbunuh dalam serangan Israel ialah pegawai keselamatan kanan Iran, Encik Ali Larijani; dan mantan Menteri Luar Iran, Encik Kamal Kharazi.

Kedua-dua mereka dikatakan terlibat dalam rundingan dengan Amerika dan maut dalam serangan udara Israel.

Laporan itu menyatakan perbezaan matlamat perang antara Amerika dengan Israel kian ketara selepas fasa awal konflik.

Washington mahu mencapai perjanjian damai dengan Iran, manakala Israel didakwa meragui proses tersebut dan mahu perang diteruskan sehingga berlaku perubahan pemerintah di Teheran.

Pegawai Amerika dilaporkan menganggap Encik Araghchi dan Encik Ghalibaf sebagai sasaran sah ketika perang sedang memuncak kerana mereka merupakan pegawai kanan pemerintah Iran.

Namun, selepas rundingan damai bermula, Washington percaya sebarang cubaan membunuh kedua-dua pemimpin itu akan memusnahkan proses diplomatik yang sedang dibina.

Menurut beberapa pegawai, Amerika malah meminta negara lain di Asia Barat menyampaikan amaran kepada Iran mengenai kemungkinan Israel menyasarkan dua pegawai terbabit.

Pada Jun lalu, Amerika dan Iran berjaya mencapai satu perjanjian rangka kerja yang membuka semula Selat Hormuz dan menjadi asas kepada rundingan lanjut mengenai program nuklear Teheran.

Bagaimanapun, pegawai dan pengulas di Israel melihat perjanjian itu sebagai kegagalan kerana tidak mencapai matlamat utama perang Israel iaitu menjatuhkan pemerintah Iran, memusnahkan rangkaian proksi Teheran dan melemahkan program peluru berpandu negara itu.

Israel juga bimbang perjanjian tersebut akan membolehkan berbilion dolar kembali mengalir ke Iran sekali gus membantu negara itu membina semula kekuatan tenteranya dengan cepat.

Jurucakap Kedutaan Israel di Washington enggan mengulas mengenai laporan tersebut.

Seorang pegawai Amerika pula berkata rundingan antara delegasi Amerika dengan Iran masih diteruskan dan utusan khas Amerika, Encik Steve Witkoff, bersama menantu PresidenTrump, Encik Jared Kushner, mengadakan pertemuan positif di Qatar.

Menurut pegawai itu, Presiden Trump, mahu proses damai “diteruskan sehingga berjaya”.

Laporan Wall Street Journal pada Mac lalu turut mendakwa Israel pernah meletakkan Encik Araghchi dan Encik Ghalibaf dalam senarai sasaran.

Namun, nama mereka dikeluarkan buat sementara waktu selepas Amerika memulakan rundingan dengan Teheran.

Seorang pegawai Amerika dan seorang pegawai Asia Barat berkata Washington mengetahui sekurang-kurangnya nama Encik Ghalibaf berada dalam senarai sasaran Israel sebelum meminta Tel Aviv supaya tidak mengambil tindakan.

Encik Ghalibaf sendiri dilaporkan hampir terbunuh dua kali dalam konflik dengan Israel.

Menurut tiga pegawai kanan Iran, beliau hampir maut dalam perang selama 12 hari pada Jun 2025 dan sekali lagi dalam konflik 2026 apabila Israel menyerang mesyuarat rahsia pegawai kanan Iran di sebuah kubu bawah tanah di bawah gunung.

Dalam kedua-dua kejadian, beliau berjaya diselamatkan dari bawah runtuhan.

Seorang anggota Parlimen Iran, Encik Mohsen Zanganeh, memuji keberanian pasukan rundingan Iran yang terus bergerak walaupun berdepan ancaman keselamatan besar.

“Hari ini Ghalibaf, Araghchi dan anggota pasukan rundingan lain mempertaruhkan nyawa mereka walaupun mengetahui ancaman keselamatan yang serius.

“Itu adalah pengorbanan sebenar, bukan sekadar permainan politik,” katanya kepada media tempatan pada April lalu.

Ketika rundingan berlangsung, Iran turut meningkatkan langkah keselamatan bagi mengelakkan serangan Israel terhadap pegawai kanan mereka.

Pada April lalu, Encik Ghalibaf dijadual mengunjungi Islamabad untuk bertemu Naib Presiden Amerika, Encik JD Vance.

Namun pegawai keselamatan Iran bimbang Israel akan menggunakan peluang itu untuk membunuh Encik Ghalibaf atau Encik Araghchi bagi menggagalkan rundingan damai.

Iran kemudian meminta jaminan daripada Amerika melalui Pakistan dan Qatar bahawa Israel tidak akan melancarkan operasi rahsia terhadap delegasi Iran.

Pesawat pejuang Pakistan dilaporkan mengiringi pesawat Iran yang membawa lebih 70 anggota delegasi dari sempadan Iran ke Islamabad dan kembali semula selepas pertemuan tamat.

Bagaimanapun, ketika dalam perjalanan pulang ke Teheran, pasukan keselamatan Iran mendakwa menerima maklumat risikan bahawa Israel merancang menyerang pesawat yang dinaiki Encik Ghalibaf.

Menurut mereka, dua pesawat pejuang Israel dikesan memasuki ruang udara Iran dari arah sempadan Iraq.

Penasihat kanan Encik Ghalibaf, Encik Mahdi Mohammadi, mengesahkan kejadian itu menerusi media sosial.

Pesawat delegasi Iran kemudian melakukan pendaratan cemas di Mashhad sebelum mereka meneruskan perjalanan ke Teheran melalui jalan darat selama hampir lapan jam.

Walaupun berdepan ancaman keselamatan berterusan, Encik Ghalibaf dan Encik Araghchi terus menghadiri rundingan damai termasuk di Qatar dan Switzerland sepanjang Mei dan Jun lalu. – Agensi berita.

Laporan berkaitan
Qatar sahkan kemajuan positif rundingan AS, IranJul 2, 2026 | 2:31 PM
Iran, AS setuju hentikan serangan, sambung rundingan di Qatar 30 JunJun 29, 2026 | 10:12 AM
IranIsrael