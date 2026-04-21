AS halang 27 kapal cuba langgar sekatan di Selat Hormuz
Apr 21, 2026 | 3:29 PM
Orang ramai berjalan berhampiran papan iklan anti-Amerika Syarikat di Teheran, Iran, pada 20 April, ketika gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa di tengah-tengah ketegangan berkaitan laluan strategik Selat Hormuz. - Foto REUTERS
WASHINGTON: Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan telah menghalang 27 kapal daripada memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran sejak sekatan dikenakan berhampiran Selat Hormuz kira-kira seminggu lalu.
Menurut Komand Pusat Amerika (Centcom) pada 20 April, tindakan itu merupakan sebahagian daripada operasi penguatkuasaan sekatan maritim yang semakin diperketat di laluan tenaga paling penting dunia itu.
