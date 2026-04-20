Topic followed successfullyGo to BHku
Trafik Hormuz terhenti susulan rampasan kapal Iran oleh AS; risiko meningkat
Apr 20, 2026 | 6:04 PM
Kapal dan kapal tangki belayar di Selat Hormuz di luar perairan pantai Musandam, Oman, pada 18 April. - Foto REUTERS
DUBAI: Trafik perkapalan komersial melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada 20 April selepas pembukaan semula yang singkat dan mengelirukan pada hujung minggu, berakhir dengan rampasan pertama kapal Iran oleh Amerika Syarikat.
Kejadian tersebut menunjukkan betapa sukarnya untuk memulihkan aktiviti di selat penting itu yang membekalkan 20 peratus bekalan minyak dunia.
Laporan berkaitan
