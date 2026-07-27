WASHINGTON/TEHERAN: Amerika Syarikat dan Iran memasuki hari kedua tanpa sebarang serangan baharu ketika kedua-dua pihak memberi peluang kepada usaha diplomatik bagi meredakan konflik yang hampir mencetuskan perang lebih besar di Timur Tengah.

Teheran menegaskan bahawa ia akan menghentikan serangan selagi Washington tidak menyambung semula kempen pengeboman, manakala Presiden Donald Trump memilih untuk menggantung sementara operasi ketenteraan bagi memberi ruang kepada rundingan.

“Pendirian kami kekal ‘serangan dibalas serangan’. Jika serangan dihentikan, Iran juga akan menghentikan operasinya. Mesej itu sudah disampaikan kepada Amerika,” kata seorang pegawai kanan Iran kepada agensi berita, Reuters.

Duta Amerika ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Mike Waltz, berkata Encik Trump sengaja memberi “ruang” kepada usaha diplomatik yang dipergiat sejak beberapa hari lalu.

“Beliau memberi ruang kepada rundingan. Kami mahu melihat sama ada diplomasi mampu menghasilkan penyelesaian,” katanya kepada Fox News.

Pentagon menggantung kempen pengeboman pada 24 Julai lalu selepas 13 malam serangan berturut-turut, dengan tiada serangan Amerika dilaporkan pada 25 Julai dan 26 Julai.

Iran, yang sebelum ini bertindak balas terhadap setiap serangan Amerika dengan menyerang negara jiran yang menempatkan pangkalan tentera Amerika, turut menghentikan operasinya sepanjang tempoh sama.

Beberapa pegawai Amerika berkata keputusan itu dibuat selepas kebanyakan sasaran ketenteraan yang dikenal pasti berjaya diserang, selain kebimbangan bahawa operasi berterusan akan menghakis bekalan peluru berpandu dan senjata berpandu tepat Washington.

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Pengerusi Ketua Turus Bersama Amerika, Jeneral Dan Caine, dilaporkan memberi amaran kepada Encik Trump bahawa meneruskan serangan berskala besar boleh menjejas kesiapsiagaan ketenteraan Amerika, khususnya bekalan peluru berpandu pemintas yang digunakan untuk mempertahankan pangkalan tenteranya di Timur Tengah.

Bagaimanapun, sumber Iran berkata Teheran tidak melihat penghentian serangan itu sebagai perubahan dasar Washington.

“Pandangan yang dominan ialah penghentian ini hanya bersifat taktikal, bukannya petanda Amerika benar-benar mahu menamatkan konflik,” katanya.

Dalam perkembangan berkaitan, jurucakap Kementerian Luar Iran, Encik Esmaeil Baghaei, mengesahkan bahawa pegawai Oman telah mengadakan rundingan di Teheran hujung minggu lalu bagi membincangkan krisis di Selat Hormuz.

“Perbincangan itu bermanfaat dan beberapa kemajuan berjaya dicapai,” katanya tanpa mengulas lanjut.

Walaupun keadaan di Teluk kembali tenang, ketegangan masih memuncak di Yaman apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi.

Houthi mengumumkan sekatan maritim di Laut Merah serta melancarkan serangan roket dan dron ke atas kemudahan syarikat minyak Saudi Aramco, sebelum tentera pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan balas terhadap sasaran kumpulan itu.

Perkembangan itu meningkatkan kebimbangan bahawa konflik itu boleh merebak ke Selat Bab al-Mandab, satu lagi laluan perdagangan maritim paling penting di dunia.

Pakar memberi amaran, jika Selat Hormuz dan Bab al-Mandab sama-sama terganggu, bekalan tenaga sejagat, rantaian bekalan serta perdagangan antarabangsa akan menerima kesan yang jauh lebih besar.

Walaupun harga minyak mentah Brent susut lebih 5 peratus pada 26 Julai menyusuli jeda dalam pertempuran, pasaran kekal berhati-hati kerana rundingan antara Washington dengan Teheran masih belum menghasilkan sebarang penyelesaian muktamad. – Agensi berita.

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