AS, Iran saling berbalas serangan selepas helikopter ditembak jatuh

Rakyat Iran berjalan melepasi papan iklan memaparkan potret bekas pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini (kiri), dan pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran pada 8 Jun 2026. - Foto AFP

Rakyat Iran berjalan melepasi papan iklan memaparkan potret bekas pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini (kiri), dan pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran pada 8 Jun 2026. - Foto AFP

AS, Iran saling berbalas serangan selepas helikopter ditembak jatuh

AS, Iran saling berbalas serangan selepas helikopter ditembak jatuh Pertempuran terbaru itu susuli serangan Israel di selatan Lebanon

WASHINGTON/TEHERAN: Amerika Syarikat dan Iran saling melancarkan serangan baharu pada awal 10 Jun, selepas sebuah helikopter tempur Apache milik tentera Amerika ditembak jatuh berhampiran Selat Hormuz.

Komand Pusat Amerika (Centcom) berkata jet Tentera Udara dan Tentera Laut Amerika melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan udara, pusat kawalan darat dan radar pemantauan Iran berhampiran Selat Hormuz.

Televisyen negara Iran melaporkan bunyi letupan dan semboyan pertahanan udara kedengaran di beberapa bandar di pesisir Teluk Parsi termasuk Sirik dan pulau Qeshm.

Bagaimanapun, tahap kerosakan akibat serangan tersebut masih belum dapat dipastikan.

Sebagai tindak balas, Iran mendakwa telah melancarkan serangan dron terhadap Armada Kelima Tentera Laut Amerika di Bahrain selain menyerang beberapa pangkalan tentera Amerika di rantau itu termasuk di Jordan.

Namun, Centcom menafikan dakwaan Iran bahawa sebanyak 21 pangkalan tentera Amerika telah diserang.

Seorang pegawai Amerika berkata Iran melancarkan beberapa peluru berpandu dan dron ke arah pangkalan tentera Amerika di Asia Barat, tetapi hampir semuanya berjaya dipintas.

Markas Pusat Khatam al-Anbiya pula memberi amaran, serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran.

Menurut pegawai itu, setakat ini tiada laporan anggota tentera Amerika terkorban atau pangkalan tenteranya mengalami kerosakan besar akibat serangan Iran.

Dalam satu kenyataan, Centcom menyifatkan serangan Amerika itu sebagai operasi mempertahankan diri yang dilakukan atas arahan Presiden Amerika, Encik Donald Trump.

“Serangan ini adalah tindak balas setimpal terhadap pencerobohan Iran yang tidak berasas,” menurut kenyataan itu.

Centcom berkata serangan udara tersebut bermula pada 5 petang waktu Amerika atau sekitar 12.30 tengah malam waktu Asia Barat.

Encik Trump sebelum ini menyalahkan Iran atas insiden helikopter Apache Tentera Darat Amerika yang ditembak jatuh berhampiran Selat Hormuz pada 9 Jun.

“Amerika semestinya perlu bertindak balas terhadap serangan ini,” katanya menerusi media sosial.

Bagaimanapun, Encik Trump tidak memberikan butiran lanjut mengenai insiden tersebut.

Iran pula tidak mengaku bertanggungjawab menembak jatuh helikopter itu.

Penyiar rasmi Iran, IRIB, memetik seorang pegawai tentera yang tidak dinamakan sebagai berkata tiada operasi udara ketenteraan dijalankan Iran di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam sebelum kejadian itu.

Menteri Luar Iran, Encik Abbas Araghchi, berkata angkatan tentera negara itu tidak akan membiarkan sebarang ancaman atau serangan tanpa tindak balas.

“Angkatan bersenjata Iran tidak akan membiarkan sebarang ancaman atau serangan tanpa jawapan,” katanya menerusi media sosial selepas serangan Amerika itu bermula.

Pertempuran terbaru itu berlaku ketika konflik serantau semakin memuncak menyusuli serangan Israel di selatan Lebanon termasuk di bandar Tyre yang mengorbankan sekurang-kurangnya lapan orang.

Ketegangan meningkat selepas serangan Israel terhadap Lebanon mencetuskan tindak balas Iran terhadap Israel sebelum kedua-dua pihak saling berbalas serangan.

Perkembangan itu juga menunjukkan bagaimana isu Lebanon kini menjadi halangan utama dalam usaha mencapai perjanjian menamatkan perang antara Amerika, Israel dan Iran.

Iran sebelum ini memberi amaran bahawa serangan Israel terhadap selatan Lebanon akan mencetuskan gelombang serangan balas baharu.

Encik Trump berulang kali mendakwa Amerika dan Iran semakin hampir mencapai perjanjian untuk menamatkan perang, menyelesaikan isu program nuklear Iran dan membuka semula Selat Hormuz.

Tentera Jordan pula memaklumkan bahawa sistem pertahanan udaranya telah berjaya memintas lima peluru berpandu yang dilancarkan dari Iran ke wilayah Azraq.

Menurut kenyataan tentera Jordan yang disiarkan agensi berita rasmi negara itu, serpihan hasil pintasan itu tidak menyebabkan kerosakan atau kemalangan jiwa.

Iran sebelum itu mendakwa melancarkan serangan terhadap kemudahan tentera Amerika di Azraq, Jordan.

Kawasan tersebut menempatkan Pangkalan Udara Muwaffaq Salti yang menjadi hab penting operasi tentera Amerika di rantau berkenaan.

Kor Pengawal Revolusi Iran (IRGC) turut mendakwa mereka menyerang empat sasaran di pangkalan tentera Amerika di Azraq menggunakan peluru berpandu jarak jauh.

Menurut media Iran, sasaran tersebut termasuk hangar jet pejuang F-35 dan pusat kawalan operasi.

IRGC turut memberi amaran bahawa mereka bersedia memberikan “tindak balas menghancurkan dan tegas” jika Amerika melancarkan serangan lanjut.

Tentera Kuwait pula berkata sistem pertahanan udara negara itu memintas sasaran udara yang dianggap bermusuhan.

Iran mendakwa pangkalan Ali Al Salem di Kuwait turut diserang menggunakan dron.

Sementara itu, Bahrain mengesahkan semboyan amaran telah diaktifkan selepas Iran mendakwa menyerang Armada Kelima Amreika di negara tersebut.

Penasihat media Raja Bahrain kemudian berkata sistem pertahanan udara negara itu berjaya mematahkan serangan Iran itu.

Ketegangan terbaharu itu menyebabkan harga minyak dunia meningkat sekitar 1 peratus dalam dagangan awal Asia pada 10 Jun.

Konflik tersebut dianggap antara pertempuran terbesar sejak Amerika dan Iran bersetuju melaksanakan gencatan senjata pada April lalu.

Perang itu bermula pada 28 Februari selepas serangan bersama Amerika-Israel terhadap Iran sebelum Teheran bertindak menyerang negara Teluk yang menempatkan pangkalan tentera Amerika dan hampir menutup Selat Hormuz.

Encik Trump berkata sebarang perjanjian damai mesti memastikan Iran tidak membangunkan senjata nuklear.