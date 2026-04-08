AS, Iran setuju gencatan senjata dua minggu, Selat Hormuz dibuka semula
AS, Iran setuju gencatan senjata dua minggu, Selat Hormuz dibuka semula
Apr 8, 2026 | 9:33 AM
AS, Iran setuju gencatan senjata dua minggu, Selat Hormuz dibuka semula
Orang ramai melaungkan slogan ketika berkumpul susulan pengumuman gencatan senjata selama dua minggu dalam konflik Iran, di Teheran, 8 April 2026. - Foto REUTERS
WASHINGTON/TEHERAN: Amerika Syarikat dan Iran bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama dua minggu, hanya kira-kira sejam sebelum tarikh akhir serangan besar-besaran yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hampir dilaksanakan.
Sebagai sebahagian daripada persetujuan itu, Teheran akan membuka semula Selat Hormuz buat sementara waktu, laluan penting yang mengendalikan hampir satu perlima bekalan minyak dunia.
