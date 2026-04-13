AS mula sekat pelabuhan Iran selepas rundingan gagal
Sekatan itu sebabkan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent lepasi AS$100
Apr 13, 2026 | 11:58 AM
Naib Presiden Amerika Syarikat, JD Vance, bercakap kepada wartawan dalam siaran televisyen sebelum meninggalkan Islamabad, Pakistan, pada 12 April 2026. Amerika Syarikat dan Iran gagal mencapai persetujuan selepas rundingan panjang di Islamabad, dengan Washington menyatakan ia telah mengemukakan tawaran terakhirnya. - Foto EPA
WASHINGTON: Tentera Amerika Syarikat mengumumkan akan melaksanakan sekatan ke atas semua pelabuhan Iran dalam tempoh beberapa jam, selepas rundingan damai di Pakistan gagal mencapai persetujuan.
Menurut kenyataan Komando Pusat Amerika, sekatan itu akan berkuat kuasa pada 10 pagi waktu Timur (1400 GMT) 13 April dan akan melibatkan semua kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman.
