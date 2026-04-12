Rundingan damai AS-Iran di Pakistan berakhir tanpa kata sepakat
Apr 12, 2026 | 2:58 PM
Naib Presiden Amerika Syarikat, Encik JD Vance, berucap kepada media dalam ucapan yang disiarkan di televisyen sebelum meninggalkan Islamabad, Pakistan, pada 12 April, susulan rundingan yang berakhir tanpa sebarang kesepakatan. - Foto EPA
ISLAMABAD: Amerika Syarikat dan Iran gagal mencapai kata sepakat bagi menamatkan peperangan antara kedua-dua negara meskipun telah melalui rundingan panjang yang berakhir pada 12 April di ibu negara Pakistan, Islamabad.
Kegagalan ini sekali gus menggugat gencatan senjata yang rapuh.
