KAHERAH: Sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dan 28 lagi cedera selepas sebuah bas penumpang terbalik di Semenanjung Sinai, Mesir, pada 2 September, menurut Kementerian Kesihatan negara itu.

Kemalangan berlaku ketika bas tersebut dalam perjalanan antara Dahab dengan Nuweiba, dua bandar peranginan popular di pesisir Laut Merah, berhampiran Teluk Aqaba.

Jurucakap Kementerian Kesihatan Mesir, Dr Hossam Abdel Ghaffar, berkata puluhan ambulans dikerahkan ke lokasi kejadian bagi membantu mangsa.

Mereka yang cedera dibawa ke beberapa hospital di kawasan berkenaan, termasuk Hospital Pusat Nuweiba dan Hospital Antarabangsa Sharm El-Sheikh, untuk mendapatkan rawatan.

Pihak berkuasa Mesir belum mengeluarkan maklumat lengkap mengenai kewarganegaraan semua mangsa yang terbunuh dan cedera.

Punca kemalangan juga masih belum diketahui.

Namun, Kementerian Luar Jordan mengesahkan bahawa beberapa rakyat negara itu merupakan antara mangsa.

Saluran televisyen rasmi Jordan, Al-Mamlaka, melaporkan 10 rakyat Jordan terbunuh dalam nahas berkenaan.

“Sepuluh rakyat Jordan meninggal dunia selepas sebuah bas penumpang terbalik di jalan Dahab-Nuweiba di wilayah Sinai Selatan, Mesir,” lapor saluran itu.

Menurut laporan media, bas tersebut membawa 43 penumpang, termasuk 22 warga Jordan.

Laporan media tempatan pula menyatakan bas itu dimiliki sebuah syarikat Mesir yang menyediakan khidmat pengangkutan penumpang antara Kaherah dengan Amman, ibu kota Jordan.

Kawasan selatan Semenanjung Sinai merupakan antara destinasi pelancongan utama Mesir, terutama bagi pengunjung yang mahu menikmati pantai dan aktiviti menyelam di Laut Merah.

Kawasan itu menempatkan beberapa bandar peranginan terkenal termasuk Sharm El-Sheikh, Dahab dan Nuweiba, yang menerima ramai pelancong tempatan dan asing setiap tahun.

Kemalangan jalan raya yang meragut banyak nyawa sering berlaku di Mesir, dengan pemanduan berbahaya, penyelenggaraan kenderaan yang lemah serta penguatkuasaan undang-undang yang tidak sekata sering dikaitkan dengan masalah tersebut.

Kemalangan terbaru itu berlaku ketika Mesir berusaha menangani peningkatan jumlah kematian di jalan raya.

Pada Ogos, satu lagi kemalangan di wilayah Ismailia, timur laut Mesir, mengorbankan sekurang-kurangnya 15 orang dan menyebabkan lebih 30 yang lain cedera.

Pada 2023 pula, sekurang-kurangnya 32 orang maut dan 63 cedera apabila sebuah bas dan beberapa kenderaan terbabit dalam kemalangan di utara Kaherah.

Data Agensi Pusat Mobilisasi Awam dan Statistik Mesir menunjukkan 5,829 orang maut akibat kemalangan jalan raya di negara itu sepanjang 2025.

Jumlah tersebut meningkat lebih 10 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Dalam tempoh sama, sebanyak 84,553 orang mengalami kecederaan akibat kemalangan jalan raya, dengan jumlah mangsa cedera menunjukkan peningkatan berterusan sejak 2021.

Peningkatan angka korban mendorong pemerintah Mesir memperketat hukuman terhadap kesalahan lalu lintas pada Disember lalu, termasuk menaikkan denda bagi kesalahan memandu melebihi had laju.