Bekas pegawai CIA ditahan selepas FBI temui jongkong emas AS$40j di rumahnya

Siasatan FBI mendapati David Rush memberikan maklumat palsu mengenai latar belakang pendidikan dan ketenteraannya dalam permohonan kerja, termasuk mendakwa secara tidak benar bahawa beliau memiliki ijazah universiti dan pernah berkhidmat sebagai juruterbang tentera laut. - Foto REUTERS

WASHINGTON: Pihak berkuasa Amerika Syarikat menahan seorang bekas pegawai kanan Agensi Perisikan Pusat (CIA) selepas siasatan menemui jongkong emas bernilai kira-kira AS$40 juta (S$51 juta) di kediamannya di Virginia.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) turut merampas wang tunai sebanyak AS$2 juta serta kira-kira 35 jam tangan mewah dalam serbuan yang dilakukan bulan ini, menurut dokumen mahkamah.

Laporan The New York Times memetik beberapa sumber yang mengetahui siasatan itu sebagai berkata lelaki terbabit dikenali sebagai David Rush, bekas pegawai kanan CIA yang pernah memiliki akses kepada maklumat sulit pemerintah Amerika.

Menurut afidavit FBI, Rush didakwa memberi maklumat palsu mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman ketenteraannya ketika memohon pekerjaan dengan kerajaan Amerika.

Dia didakwa berbohong mengenai kelulusan universiti yang dimiliki selain mendakwa pernah berkhidmat sebagai juruterbang tentera laut Amerika Syarikat.

Siasatan juga mendapati Rush mengemukakan rekod masa kerja palsu dan menerima bayaran cuti ketenteraan sebanyak AS$77,000 dengan mendakwa dirinya anggota simpanan tentera laut Amerika.

Dokumen mahkamah menggambarkan Rush sebagai bekas pegawai kanan sebuah agensi pemerintah Amerika yang memiliki pelepasan keselamatan tahap tertinggi dan akses kepada maklumat sulit negara.

Dia ditahan pada 19 Mei lalu dan didakwa atas kesalahan mencuri wang negara.

Peguam mewakili Rush bagaimanapun enggan mengulas mengenai kes tersebut.

Menurut siasatan FBI, antara November 2025 hingga Mac 2026, Rush beberapa kali memohon “sejumlah besar mata wang asing dan jongkong emas bernilai puluhan juta dolar” daripada majikannya atas alasan perbelanjaan berkaitan tugas rasmi.

Afidavit itu menyatakan Rush menerima wang tunai dan jongkong emas berkenaan, namun dokumen tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tujuan sebenar permohonan itu dibuat.

Pihak penyiasat kemudian mendapati sebahagian besar emas dan wang tunai terbabit hilang daripada sebuah ruang simpanan di tempat kerja pegawai itu.

Kehilangan tersebut mencetuskan siasatan lanjut sebelum FBI melancarkan serbuan ke atas rumah Rush di Virginia.

Dalam serbuan itu, pihak berkuasa menemui kira-kira 303 jongkong emas yang dianggarkan bernilai lebih AS$40 juta.

Selain jongkong emas, penyiasat turut menemui wang tunai berjuta-juta dolar dan koleksi jam tangan mewah yang dipercayai mempunyai nilai tinggi.

Kes itu mencetuskan perhatian besar di Amerika kerana melibatkan seorang bekas pegawai kanan perisikan yang pernah diberi kepercayaan mengendalikan maklumat sulit negara.

Pendedahan mengenai dakwaan penipuan dalam permohonan kerja dan tuntutan palsu ketenteraan turut menimbulkan persoalan mengenai proses saringan keselamatan bagi pegawai kerajaan yang memiliki akses kepada maklumat rahsia.

Setakat ini, pihak pendakwa belum mengumumkan sama ada pertuduhan tambahan akan dikenakan terhadap Rush.