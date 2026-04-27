TEL AVIV: Ketua pembangkang Israel berhaluan tengah, Encik Yair Lapid, dan bekas perdana menteri berhaluan kanan, Encik Naftali Bennett, mengumumkan pada Ahad bahawa mereka akan bergabung dalam pilihan raya yang dijangka berlangsung hujung tahun ini, dalam usaha mencabar kepimpinan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu.

Kedua-dua tokoh itu berkata parti masing-masing, Yesh Atid dan Bennett 2026, akan disatukan di bawah satu parti baharu dikenali sebagai “Yachad”, yang bermaksud “bersama”, dengan Bennett sebagai pemimpin.

