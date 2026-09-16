GAZA: Sekurang-kurangnya 12 rakyat Palestin, termasuk lima kanak-kanak, terbunuh apabila sebuah bangunan kediaman enam tingkat yang menempatkan keluarga kehilangan tempat tinggal runtuh di Bandar Gaza pada awal 16 September.

Puluhan lagi dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan.

Pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari mangsa di kawasan Tal al-Hawa, di barat Bandar Gaza, tetapi operasi menghadapi kesukaran akibat kekurangan jentera berat dan peralatan untuk mengalihkan timbunan konkrit.

Bangunan itu turut menghempap beberapa khemah yang didirikan berhampiran untuk menempatkan rakyat Palestin yang kehilangan kediaman akibat perang.

Pertahanan Awam Gaza berkata sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh, termasuk lima kanak-kanak, manakala beberapa mangsa yang cedera berjaya dikeluarkan daripada runtuhan.

Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Encik Mahmoud Basal, berkata lebih 60 orang dilaporkan berada di bangunan itu dan ramai masih belum ditemukan.

Menurut beliau, bangunan berkenaan mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini.

Penduduk setempat turut berkata bangunan itu sudah retak dan mengalami kerosakan serius sebelum runtuh.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
masjid Yusof Ishak, senaman warga emas, penuaan aktif

Jemaah warga emas Masjid Yusof Ishak ‘angkat’ kerusi demi kekal cergas

Sep 15, 2026 | 4:06 PM
Ketua jurulatih baharu Lion City Sailors, Mark Jackson (kanan), mendedahkan bahawa beliau kenal lawan Liga Juara-juara Asia 2 (ACL2), BG Pathum daripada masanya sebagai jurulatih Buriram. Kapten Sailors, Hariss Harun (kiri), juga yakin bahawa pasukannya tidak dibuai keputusan masa lalu dan akan berjuang untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam perlawanannya pada 17 September.

Pengalaman Jackson ‘senjata’ Sailors gempur BG Pathum

Sep 16, 2026 | 4:24 PM
Malaysia, Kuala Lumpur, jerebu, haze, Petronas Twin Tower, Indeks Pencemaran Udara, IPU, APIMS

40 kawasan di M’sia catat paras udara tidak sihat akibat jerebu

Sep 16, 2026 | 2:57 PM
Penunjuk perasaan membakar sekatan jalan raya di kawasan Santa Isabel, Villa Nueva, di pinggir Bandar Raya Guatemala, pada 11 September ketika membantah kenaikan harga bahan api. Harga minyak dunia yang melonjak melebihi AS$100 ($126) setong akibat perang Amerika Syarikat-Israel dengan Iran mencetuskan bantahan, kekurangan bahan api dan tekanan kos sara hidup di beberapa negara, termasuk Guatemala, Syria, Portugal dan Indonesia.

Harga minyak melonjak, bantahan tercetus di beberapa negara

Sep 16, 2026 | 2:52 PM
Malaysia, Johor, jerebu, haze, indeks pencemaran udara, IPU, mutu udara, air quality, APIMS

Kawasan dengan paras pencemaran udara tidak sihat di Johor berkurang

Sep 16, 2026 | 2:05 PM
Dr Emilia Idris, memoir Idris Mohd Yusof, Music Idris & Me, pengarah muzik singapore police force, SPF

Terjemahan memoir buka sisi baru mantan pengarah muzik SPF di mata anak

Sep 16, 2026 | 11:37 AM
dermasiswa, Politeknik Republic, Cheekies Enterprise

Dulu penerima hari ini penderma: Pengasas Cheekies Enterprise sumbang dermasiswa $10,000

Sep 11, 2026 | 5:58 PM
Hasil bimbingan pasukan penjagaan Hospital Universiti Nasional (NUH), pasangan ibu bapa, Encik Thajudeen Mohammed Mohideen Aasif dan Cik Roshan Shabiha, kini lebih yakin mengurus keadaan anak mereka di rumah, termasuk memantau paras gula darah dan mengenal pasti keadaan yang memerlukan rawatan perubatan.

Bimbingan NUH bantu suami isteri urus kencing manis anak di rumah

Sep 15, 2026 | 5:48 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
Tempat kerja adalah tempat terakhir yang dituju oleh wanita untuk mendapatkan maklumat mengenai simptom perimenopaus.

Menopaus di tempat kerja: Buku panduan baharu bantu syarikat wujudkan budaya lebih menyokong 

Sep 15, 2026 | 4:27 PM

Rakaman dari lokasi menunjukkan anggota penyelamat bersama penduduk menggali timbunan konkrit dengan tangan bagi mencari mangsa.

Tangisan kanak-kanak yang meminta pertolongan dilaporkan kedengaran dari bawah runtuhan ketika pasukan penyelamat berusaha mencari laluan untuk sampai kepada mereka.

Satu rakaman menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan berjaya dikeluarkan dalam keadaan hidup, sementara beberapa mangsa lain, termasuk kanak-kanak yang kelihatan sukar bernafas, turut diselamatkan sebelum dibawa dengan ambulans.

Agensi berita Palestin, Wafa, melaporkan enam keluarga dipercayai terperangkap di bawah runtuhan.

Operasi mencari dan menyelamat diteruskan sejak awal pagi, tetapi kekurangan jentera berat menyebabkan anggota penyelamat terpaksa melakukan sebahagian besar kerja secara manual.

Kejadian itu sekali lagi menonjolkan bahaya yang dihadapi penduduk Gaza yang terpaksa berlindung di bangunan rosak selepas kediaman mereka musnah atau tidak lagi selamat didiami akibat perang.

Ribuan rumah dan blok apartmen di seluruh Gaza mengalami kerosakan atau musnah sebahagiannya sepanjang konflik.

Sebahagian bangunan yang masih berdiri pula mengalami kerosakan struktur dan berisiko runtuh secara tiba-tiba.

Dengan ruang perlindungan yang terhad, ramai penduduk terpaksa tinggal di dalam bangunan yang pernah dibedil atau mendirikan khemah dan tempat perlindungan sementara berhampiran runtuhan.

Usaha membaiki bangunan turut terjejas akibat kekurangan bahan binaan, sementara pasukan Pertahanan Awam menghadapi masalah mendapatkan jentera dan peralatan berat yang diperlukan untuk mengalihkan runtuhan dengan selamat.

Keadaan itu bukan sahaja menyukarkan usaha membina semula kediaman, malah melambatkan operasi menyelamat apabila bangunan runtuh.

Dalam kejadian di Tal al-Hawa, anggota penyelamat terpaksa berlumba dengan masa kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa hidup di bawah timbunan konkrit.

Kejadian terkini berlaku ketika keadaan keselamatan di Gaza kekal rapuh, meskipun gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober 2025.

Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 1,375 rakyat Palestin terbunuh dan 4,686 lagi cedera dalam serangan Israel sejak gencatan senjata itu bermula.

Kementerian itu berkata jumlah keseluruhan rakyat Palestin yang terbunuh sejak perang tercetus pada 7 Oktober 2023 kini menghampiri 74,000 orang, manakala lebih 174,000 lagi cedera.

Angka yang dikeluarkan pihak berkuasa Gaza itu tidak membezakan antara orang awam dengan anggota kumpulan bersenjata.

Bagi penduduk Tal al-Hawa, tumpuan kini terarah kepada usaha mencari mereka yang masih hilang, ketika anggota penyelamat dan penduduk terus mengalihkan runtuhan dengan peralatan terhad untuk cuba menyelamatkan mangsa yang mungkin masih hidup. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
11 bayi pramatang Gaza kembali ke pangkuan keluarga selepas dua tahunApr 2, 2026 | 12:51 PM
Israel buka siasatan jenayah kematian kanak-kanak, 14 petugas perubatan GazaAug 20, 2026 | 12:26 PM
GazaIsrael