Cengkaman Iran di Selat Hormuz tertumpu pada pulau strategik
Pulau Qeshm, Larak, Abu Musa serta Kepulauan Tunb jadi benteng kawal maritim Iran
Apr 13, 2026 | 5:30 AM
Imej edaran yang dirakam oleh Agensi Angkasa Eropah (ESA) melalui satelit, ‘Copernicus Sentinel-2’ ini menunjukkan Pulau Kharg di Iran, yang menempatkan terminal eksport minyak mentah utama negara itu dan mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyaknya ke seluruh dunia. - Foto AFP
TEHERAN: Dalam konflik antara Amerika Syarikat-Israel dengan Iran, Selat Hormuz muncul sebagai titik paling kritikal yang menentukan bukan sahaja hala tuju peperangan, bahkan juga kestabilan ekonomi sejagat.
Laluan sempit itu mengendalikan kira-kira satu perlima bekalan minyak dan gas dunia, menjadikannya antara selat tenaga paling penting dan sesak di dunia.
